Türkiye’de 5-6 yaş grubu çocukların yüzde 70’i diş çürüğü sorunu yaşıyor

Çocukluk döneminde diş fırçalama alışkanlığı kazanmak, hem ağız hem de genel sağlık için son derece önemli. Günde iki kez diş fırçalamanın diş çürüklerini ve diş eti hastalıklarını önlemede etkisi büyük. Sağlam dişler, sadece bir gülümseme değil sağlıklı hayatın kapısını da aralar. Edinilen bilgilere göre Türkiye'de en sık karşılaşılan ağız sağlığı arasında, diş eti problemleri geliyor.

TÜRKİYE'DE HER 10 KİŞİDEN 8'İ DİŞ HASSASİYETİ SORUNU YAŞIYOR



Türkiye'nin ağız ve diş sağlığı durumu, son araştırmalarla birlikte oldukça dikkat çekici veriler ortaya koyuyor. Türkiye'de diş çürüğü prevalansı, toplum genelinde yüzde 76,5 oranında bulunuyor.

Yetişkinler arasında ise diş hassasiyeti yaygın bir sorun olarak öne çıkıyor. Türkiye'de her 10 kişiden 8'i diş hassasiyetinden şikayetçi. Ayrıca, diş eti problemleri de önemli bir sağlık sorunu olarak dikkat çekiyor; her 10 kişiden 5'inin diş eti kanıyor.

DİŞ FIRÇASI 3 AYDA BİR DEĞİŞTİRİLMELİ

Türkiye'de ağız ve diş sağlığı ürünlerinin kullanım oranlarına gelince; Diş macunu yüzde 77,59, diş fırçası yüzde 55,61 ve ağız bakım suyu ise yalnızca yüzde 8 oranında hane penetrasyonuna sahip. 2023 verilerine göre, bir hanenin ortalama 341 ml diş macunu tükettiği, bu miktarın kişi başına yaklaşık 107 ml'ye denk geldiği görülüyor. Diş fırçalarının ise haneye yılda ortalama 4.2 adet girdiği ve kişi başına 1.3 adet düştüğü belirtiliyor. Diş fırçalarının ideal olarak 3 ayda bir değiştirilmesi öneriliyor. Türkiye bu rakamlarla Batı Avrupa'nın oldukça gerisinde kalıyor.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİMİ ERKEN YAŞTA BAŞLAMALI

0-2, 3-5 ve 6-12 yaş gruplarındaki çocukların ağız bakım ihtiyaçlarına göre özel olarak diş hekimleriyle geliştirilen diş macunları ve fırçaları ile minik gülüşleri koruma altına almanın önemi büyük.

Söz konusu diş macunları yaş grubuna göre içerdiği florür miktarıyla çocukların yetişkinlere göre yüzde 50 daha ince olan hassas diş minelerini güçlendirerek çürüklere karşı gün boyu etkili koruma sağlamakta. 0-2 yaş ve 3-5 yaşa hitap eden ürünlerin, yapay aroma, tatlandırıcı ve şeker içermemesinin de büyük önemi var.

Haleon Uzman Kanalı Direktörü Şimşek: Amacımız Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı ile İlgili Toplum Bilincini Artırmak

Ağız ve diş sağlığı konusunda toplum bilincini artırmaya büyük önem verdiklerini belirten Haleon Uzman Kanalı Direktörü Devrim Şimşek, "Öncelikli gayemiz, ağız ve diş sağlığı hakkında toplumumuzu bilinçlendirmek ve diş hekimleri aracılığıyla erken teşhis ve önleyici tedbirlere yönelik çözümler geliştirmek. Ağız ve diş sağlığı sorunları bireylerin bütün beden sağlığını etkiliyor.

Türkiye'de 5-6 yaş grubunda her 10 çocuktan 7'si çürük problemi yaşıyor. Avrupa ve ABD'ye kıyasla son derece yüksek bir oran. Sensodyne markamızla bu durumu tersine çevirmeyi misyon edindik. Buna bağlı olarak Sensodyne ile çocukların ilk süt dişlerinden itibaren yaş gruplarına göre değişen ağız bakım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 0-12 yaş arası çocuklara uygun düzeyde florür içeren diş macunu serisini 'Sensodyne Promine Çocuklar İçin' ürün serimizi piyasaya sürdük. Çocukların ağız bakımı ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra ağız sağlığıyla ilgili kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla çeşitli ortaklarla projeler gerçekleştirdik. Örneğin; depremden etkilenen bölgelerde Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından başlatılan ağız ve diş sağlığı eğitim programlarına sponsor olduk. Aynı zamanda Sensodyne Promine Çocuklar için diş macunu ve diş fırçası sağladık. Önümüzdeki dönemde çocukların ağız sağlığına yönelik eğitim ve sosyal sorumluluk projelerine devam edeceğiz.

SENSODYNE PROMINE İLE "MİNİK GÜLÜŞLER KORUMA ALTINDA"

"Sensodyne Promine" ürünleri, 0-2, 3-5 ve 6-12 yaş gruplarındaki çocukların ağız bakım ihtiyaçlarına göre diş hekimleriyle geliştirilmiş olup, çocukların hassas diş minelerini güçlendirmeyi ve çürüklere karşı koruma sağlamayı hedefliyor. Diş macunları, yaş grubuna göre içerdiği florür miktarıyla etkili koruma sunarken, 0-2 ve 3-5 yaş ürünleri yapay aroma, tatlandırıcı ve şeker içermiyor. Çocukların diş fırçalamaya motive olmaları için tatlı nane tadıyla geliştirilmiş ve sevimli tasarımlı diş fırçaları, yumuşak kılları ve esnek bölge teknolojisiyle hem hassas hem de etkili temizlik sağlıyor.



ÇOCUKLARA DİŞ FIRÇALAMA ALIŞKANLIĞI NASIL KAZANDIRILIR?



Diş çürüklerini ve diş eti hastalıklarını önlemek, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek diğer sağlık sorunlarını da engellemeye yardımcı olur. Bu nedenle, çocukluk çağından itibaren düzenli diş fırçalama alışkanlığı kazanılmalıdır. Diş çürüklerinin yalnızca ağız sağlığını değil, sindirim sistemi, kalp ve genel vücut sağlığını da olumsuz etkileyebileceği unutulmamalı…

Fırçalamaya erken başlamak: Bebeklerin ilk dişleri çıktığında ağız hijyenine dikkat edilmeli.. 2-3 yaşına geldiklerinde çocuklara yumuşak kıllı bir diş fırçası ile diş fırçalama alışkanlığı kazandırılmalı.

Rol model olmak: Ebeveynlerin diş fırçalama alışkanlıkları çocuklar üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Çocuklar birçok şeyi gözlemleyerek öğrenir, diş fırçalamak da bunlara dahil…

Doğru teknik öğretmek: Çocuklara diş fırçalama sürecinde nasıl doğru teknikler kullanacaklarını öğretmek, alışkanlık kazandırmanın önemli bir parçasıdır. Diş hekimi kontrollerinde bu teknikler çocuklara gösterilebilir.

Ödüllendirme: Diş fırçalama alışkanlığını pekiştirmek için basit ödüller sunmak etkili olabilir. Örneğin, düzenli diş fırçalayan çocuklara bir haftanın sonunda küçük bir ödül verilebilir. Bu ödüllendirme sistemi diş fırçalamayı rutin haline getirme konusunda son derece etkili.

ÇOCUK AĞIZ SAĞLIĞINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Süt dişleri, kalıcı dişlerin sağlıklı çıkması için kritik bir temel oluşturur. Süt dişleri, yapıları gereği çürümeye karşı daha savunmasızdır ve doğru ağız bakımı yapılmadığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Süt dişleri "nasılsa dökülecek" şeklinde düşünmek aslında yaygın olarak görülen yanlış bir bilgidir. Önemli bir diğer konu ise, diş macunlarında bulunan florür hakkında toplumda yanlış bilgilerin yaygın olması. Florürün zararlı olduğu yönündeki iddialara rağmen, florürün diş çürüklerini önlemedeki etkisi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve diğer uluslararası diş hekimliği ve tıp kuruluşları tarafından kanıtlanmıştır. Bu nedenle, tüm yetkili diş hekimliği kuruluşları, çocukların dişlerinin yaşa uygun florürlü diş macunuyla günde iki kez, iki dakika süreyle fırçalanmasını tavsiye etmektedir.

2024 FDI DÜNYA DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ BU YIL İSTANBUL'DA!



"2024 Uluslararası Dünya Diş Hekimliği Kongresi" bu yıl 12-15 Eylül tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşti. Diş hekimliğine dair gündem konularının yer alacağı kongrede ağız sağlığı alanındaki önemli gelişmelere yer verildi. Haleon Uzman Kanalı Direktörü Devrim Şimşek, "Haleon olarak dünya iş hekimliği olimpiyatları olarak kabul edilen FDI Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde bulunmak ve destek olmaktan çok mutluyuz" dedi.