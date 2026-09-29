Türkiye’de her yıl 171 bin kişi hayatını kaybediyor! Uzmanlardan kalp sağlığı için kritik uyarı

Kalp sağlığında atılacak küçük adımlar, uzun vadede önemli bir fark yaratabiliyor. Tansiyonu ölçmek, kolesterol ve kan şekerini kontrol ettirmek, sigaradan uzak durmak, hareket etmek, sağlıklı beslenmek ve ailedeki kalp hastalığı öyküsünü bilmek, kalp ve damar hastalıklarına karşı korunmada öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Türk Kardiyoloji Derneği'nin 29 Eylül Dünya Kalp Günü kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikte, bu adımların toplum genelinde yaygınlaştırılması amacıyla "Kalp Sağlığımızı Koruyalım Seferberliği" çağrısı yapıldı.
KALP VE DAMAR HASTALIKLARI ÖLÜMLERİN BAŞINDA GELİYOR
Kalp ve damar hastalıklarının hem dünyada hem de Türkiye'de tüm ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer aldığını belirten Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, Türkiye'de her yıl yaklaşık 171 bin kişinin kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Prof. Dr. Okuyan, "Bugün 29 Eylül Dünya Kalp Günü. Kalp Günü çok önemsediğimiz bir gün. Bugünün vesilesiyle şuna dikkat çekmek istiyoruz. Tüm dünyada ve maalesef ülkemizde tüm ölümlerin bir numaralı sebebi kalp ve damar sistemi hastalıkları" dedi. Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Okuyan, "Bu ölümlerin çok önemli bir bölümü önlenebilir. Burada bir farkındalık oluşturmak çok önemli" ifadelerini kullandı.
RİSK FAKTÖRLERİNİ KONTROL ALTINA ALMAK MÜMKÜN
Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerde sigara, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, şeker hastalığı, aşırı kilo ve hareketsiz yaşam tarzının önemli risk faktörleri arasında bulunduğunu belirten Prof. Dr. Okuyan, genetik yatkınlığın da hastalık gelişiminde rol oynadığını söyledi. "Şimdi genetik altyapıyı bir kenara koyarsak bunun dışındaki tüm faktörleri kontrol edebiliriz" diyen Prof. Dr. Okuyan, kalp ve damar hastalıklarına bağlı erken ölümlerin azaltılabileceğini belirterek, "Dolayısıyla bu ölümleri tersine çevirmek, insanlarımızın erken ölmesini, erken kalp hastalığına yakalanmasını engellemek açısından bugünü bir fırsat bilip toplumumuzu bilinçlendirmek en büyük hedefimiz" diye konuştu.
KALP SAĞLIĞI İÇİN HAREKETE GEÇİN
Dünya Kalp Günü'nün kalp sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak açısından önemli bir gün olduğunu belirten Türk Kardiyoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Dursun Aras, kalp ve damar hastalıklarının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir sağlık sorunu olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aras, "Kalp ve damar hastalıkları dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ilk sırada. Onun için biz diyoruz ki geç kalmadan artık bir önlem alalım. Çok zor değil. Kalbimiz bizim için günde yüz bin kere atıyor. Her gün atıyor, bir ömür atıyor. Kalbimiz bizim için sürekli çarpıyor, sürekli atıyor ve biz bunun için biraz önlem almak, ona iyi bakmak zorundayız" dedi. Kalp sağlığını korumak için alınabilecek önlemlerin zor ve maliyetli olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Aras, "Sigaradan mutlaka uzak durmak lazım, bırakmak lazım. Kilo kontrolü çok önemli. Mutlaka hareket etmemiz lazım. En kolayı, en basiti, en ucuzu yürümek. Bunun dışında mutlaka sağlıklı beslenmemiz lazım" ifadelerini kullandı.
RİSKİNİZİ BİLİN, KONTROLÜNÜZÜ ERTELEMEYİN
Kalp ve damar hastalıkları açısından kişilerin kendi risklerini bilmelerinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Aras, "Bazı rakamlar var. Bunlar kolay. Şeker, tansiyon, kolesterol. Tansiyonumuzu ölçtürmemiz lazım. Şekerimizi bilmemiz lazım. Kolesterolümüzü bilmemiz lazım. Aileden gelen risk faktörlerini bilmemiz lazım. Bunları bir araya getirdiğimizde aslında kendi riskimizi öğrenmiş oluruz" diye konuştu. Kalp krizi veya göğüs ağrısı gibi belirtilerin ortaya çıkmasını beklemeden önlem alınması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Aras, "Enkazdan insanları çıkarmak yerine öncesinde tedbirimizi alalım ki binamız sağlam olsun, kalbimiz sağlam olsun. Hemen bugün yapmamız lazım. Harekete geç, bekleme. Riski alma, göğüs ağrısı olmadan doktora git, kalp krizi geçirmeden doktora git. Yoğun bakıma düşmeden doktora git" dedi. Bunun bir hastalık ortaya çıktıktan sonra tedavi çağrısı olmadığının altını çizen Prof. Dr. Aras, "Bu aslında bir sağlıklı yaşama çağrısı. Sağlıklı kalpler için sağlıklı yaşama çağrısı. Bu bir seferberlik olması lazım" ifadelerini kullandı.
İŞ, SANAT, SPOR VE MEDYA DÜNYASINDAN YOĞUN KATILIM
29 Eylül Dünya Kalp Günü kapsamında düzenlenen programa, iş, sanat, spor ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı. Kalp ve damar sağlığı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan programda, farklı sektörlerden katılımcılar da "Kalp Sağlığımızı Koruyalım Seferberliği" mesajına destek verdi.