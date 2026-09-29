Türkiye’de her yıl 171 bin kişi hayatını kaybediyor! Uzmanlardan kalp sağlığı için kritik uyarı

KALP SAĞLIĞI İÇİN HAREKETE GEÇİN

Dünya Kalp Günü'nün kalp sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak açısından önemli bir gün olduğunu belirten Türk Kardiyoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Dursun Aras, kalp ve damar hastalıklarının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir sağlık sorunu olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aras, "Kalp ve damar hastalıkları dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ilk sırada. Onun için biz diyoruz ki geç kalmadan artık bir önlem alalım. Çok zor değil. Kalbimiz bizim için günde yüz bin kere atıyor. Her gün atıyor, bir ömür atıyor. Kalbimiz bizim için sürekli çarpıyor, sürekli atıyor ve biz bunun için biraz önlem almak, ona iyi bakmak zorundayız" dedi. Kalp sağlığını korumak için alınabilecek önlemlerin zor ve maliyetli olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Aras, "Sigaradan mutlaka uzak durmak lazım, bırakmak lazım. Kilo kontrolü çok önemli. Mutlaka hareket etmemiz lazım. En kolayı, en basiti, en ucuzu yürümek. Bunun dışında mutlaka sağlıklı beslenmemiz lazım" ifadelerini kullandı.