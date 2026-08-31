Türkiye’de uyuşturucu testinin perde arkası! Adli Tıp’ta kan, saç ve tırnaklar tek tek inceleniyor

Türkiye'de neredeyse her gün uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve kullanımına ilişkin güvenlik ve yargı birimlerinin koordinasyonunda operasyonlar düzenleniyor.

Testlerde kişilerin kullandıkları ilaç veya maddenin bileşenlerine kadar tespit edilip kayıtlara geçiriliyor.

Özellikle bu yıl düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında kamuoyunun yakından tanıdığı isimlere adli işlem yapılırken savcılıkların uyuşturucu maddeyle mücadelesi de son dönemde daha görünür hale geldi. Gözaltına alınan kişilerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığının tespiti Adalet Bakanlığına bağlı ATK'de yapılıyor.

Uyuşturucunun dağıtımına ilişkin yapılan takipler neticesinde halk arasında torbacı denilen satıcılar tespit ediliyor, Türk Ceza Kanunu'nda "uyuşturucu madde kullanmak" suçunu işleyenler de emniyet ve yargının radarından kaçamıyor.

ATK'de uyuşturucu madde testlerinin yapıldığı Kimya İhtisas Dairesi laboratuvarlarında yapılan işlemleri görüntülenirken, burada görevli uzmanlar da işleyişe ilişkin bilgi verdi.

Buna göre, bir kişiye uyuşturucu testi yapılması için adli makamlar tarafından kuruma sevk edilmesi gerekiyor. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına dair testler için kişiden kan, saç, tırnak ve idrar örneği alınıyor.

Kuruma getirilen kişinin kimliği sisteme işleniyor. Uzman, hemşire ve yardımcı personelden oluşan ekip kişinin önce kan örneğini kamera kaydı yapılan ortamda alıyor, ardından işlemin yapıldığına dair tutanak tutuluyor.

İdrar örneği ise manipülasyonun önüne geçilmesi için gerekli tedbirlerin uygulandığı bir ortamda alınıyor, idrarın sıcaklığı dahi ölçülerek kayıtlara geçiriliyor.Tırnak örneği alımında 10 el parmağının tırnakları tek kullanımlık makasla kesiliyor, kişi protez tırnak yaptırmışsa veya tırnak uzunluğu kesmeye elverişli değilse ayak tırnaklarından örnek alınıyor.