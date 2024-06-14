Türkiye’nin sağlık haritası belli oldu! En çok bu hastaneyi tercih ediyorlar...





CHECK-UP YAPTIRMA ORANI DÜŞÜK

Prof. Dr. Çevikol, araştırmaya göre halkın yüzde 75'inin kronik hastalıklarının farkında olmadığını söyleyerek "Farkında olanlar en çok yüksek tansiyon, diyabet, astım ve tiroit/guatr hastalıklarına sahip. 'Check-up yaptırmıyorum' diyenlerin oranı yüzde 78 çıkarken, düzenli check-up'a gidenlerin kontrollerini ortalama 3.5 yılda bir yaptırdığı belirlendi" dedi.



Araştırmada dikkat çeken sonuçlardan biri de mamografi çektirme oranı olduğunu belirten Prof. Dr. Çevikol, "2022'deki araştırmada düzenli mamografi kontrolü yaptıranların oranı yüzde 36 iken; bu yıl bu oran yüzde 23'e geriledi. 30 yaş üzeri kadınların yüzde 77'si hiç mamografi çektirmediğini belirtti. Yüzde 74'ü mamografi çektirmemelerine gerekçe olarak 'İhtiyaç duymadım' yanıtını verdi" dedi.





GENÇLERDE KANSER VAKALARI ARTIŞTA

PROF. Dr. Çevikol, 40 yaş altı genç nüfusta kansere yakalanma oranının hızla arttığını belirterek, şöyle dedi: "Ulusal Kanser Enstitüsü'nün verilerine göre ABD'de 1975- 2019 arasında ortaya çıkan kanser vakalarında 15-39 yaş arası hastaların oranı yüzde 35'e kadar yükseldi. Gençlerde en hızlı artan kanser vakaları mide ve bağırsakla ilgili olanlar.



BMJ Oncology Dergisi'nde 2023'te yayımlanan ve yaklaşık 30 farklı kanser türünü inceleyen araştırmaya göre de 1990-2019 arasında dünya çapında 50 yaş grubunda kanser oranı neredeyse 2 katına çıktı. Özellikle gelişmiş ülkeleri etkileyen bu durum, 50 yaşın altındaki kişilerde kanserden ölümlerin artmasına neden oluyor."