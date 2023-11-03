Türkiye’nin sağlık hazinesi! Taş ve kum dökenlerin şifası: İşte gilaburu faydaları...

Gilaburu, salkım biçiminde dallarda yer alan kırmızı meyvesiyle bilinen bir bitkidir. Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Asya'da, oval yaprakları kırmızı meyvelere sahip bir bitkidir. Hanımeligiller ailesine ait olan bu bitki, Kuzey ve Orta Anadolu'nun nemli kısımlarında yetişir. Ülkemizde ise en fazla Kayseri'de ortaya çıkar. Gilaburu meyvesi, sonbahar mevsiminde olgunlaşır ve yerken ağızda acımsı bir tat meydana getirir. Bu meyve, farklı işlemlere uğrayarak değişik biçimlerde kendisine yer bulur.
Gilaburu; böbrekler için faydalıdır, böbrek taşı oluşumuna karşı iyi gelir, böbrek taşı oluşmasının azalmasına destek olur ve böbreklerden taş ve kumların atılmasında rol oynar. Gilaburunun kabuğu ise kas gerginliklerine ve kramplara karşı fayda sağlayabilir.
Gilaburu bitkisi; yüksek miktarda C vitamini ve E vitamini içerir, karoten, antosiyaninler, flavonoidler fenolik bileşikler bulundurur. Tedavi edici etkisi bulunur bu sayede mikroorganizmaların ölmesinde etkili, kramp ağrılarını giderici, kolesterolü dengeleyici özellikleri vardır. Ayrıca antioksidan, iltihap gideren ve gaz problemini ortadan kaldıran etkisi bulunur.
İSTENMEYEN MADDELERİ ATMADA ETKİLİ
Vücudun aşırı bağışıklık göstermesi sonucunda beyaz kan hücreleri içerisinde bulunan nötrofil isimli hücre gibi hücreler fazla miktarda salgılanır. Böylece oksidatif strese yol açabilir. Gilaburu ise antioksidan içeriği vücutta istenmeyen maddelerin atılmasına destek olur.
ENERJİ VERİCİ
Gilaburu; kan şekerinin dengelenmesinde rol oynar, insülinin fazla miktarda salgılanması durumunda ayarlama yapmada etkili olur. Bu sayede insülinin, vücuda fazla miktarda alınan besinlerin karbonhidrat veya yağ depolarına dönüştürüp fazla kilo oluşturmasını önler. Gilaburu; metabolizmanın ve kan akımının hızlanmasında etkilidir ve enerji verici özelliği bulunur.
SAKİNLEŞTİRİCİ ETKİSİ BULUNUR
Gilaburu; sinir sistemi sağlığını korumada rol oynar, sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisi bulunur. Sinir sisteminin desteklenmesini sağlayarak stresin yol açtığı hasarın giderilmesine destek olur. Insomnia isimli uykusuzluk sorununun da ortadan kaldırılmasında etkilidir.
Gilaburunun diğer faydaları ise şöyle;
Bağırsak ve mide spazmları, alerjik belirtiler ve yükselen tansiyona karşı da faydalıdır. Kolesterolün yükselmesine iyi geldiği için de kalp ve damar hastalıklarının meydana gelmesini engeller.
Anti bakteriyel ve iltihap kurutucu etkisi vardır, bağışıklık sistemine yardımcı olur.
C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini destekler.
Cilt tabakalarının temizlenmesini sağlayarak yaşlanma karşıtı bir etkide bulunur ve cildin güzelleşmesine yardımcı olur.
İdrar söktürücü özelliği sayesinde ödem sorunun azalmasında etkilidir.
İçeriğinde yer alan lifler sayesinde bağırsak sağlığını destekleyerek kabızlık sorunun giderilmesinde rol oynar.
Kırmızı renkli meyvelerinin içeriğinde antosiyanin isimli maddeler ve antioksidanlar yer alır, bu maddeler sayesinde kansere karşı koruma sağlar.
GİLABURU NASIL TÜKETİLİR?
Takviye edici gıdalarda kullanılmasının yanı sıra gilaburunun suyu da tüketilebilir. Gilaburunun hasadı sona erdikten sonra bir süre bekletilir ve meyve suyu şeklinde içilebilir. Gün içerisinde tüketimi ise en fazla 4 bardak biçiminde olabilir. Ayrıca marmelat, reçel ve kür şeklinde de tüketimleri mevcuttur.
UYARI: Hassasiyeti ve alerjisi olan kişilerin tüketmeden önce mutlaka bir doktora danışması tavsiye edilir. Otoimmun hastalığı bulunan, kanser hastası olan kişilerinde tüketmeden önce mutlaka doktora danışması gerekir. Hamilelerin ise kullanımı tavsiye edilmez.