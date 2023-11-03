Türkiye’nin sağlık hazinesi! Taş ve kum dökenlerin şifası: İşte gilaburu faydaları...

Kırmızı renkli meyvelerinin içeriğinde antosiyanin isimli maddeler ve antioksidanlar yer alır, bu maddeler sayesinde kansere karşı koruma sağlar.

GİLABURU NASIL TÜKETİLİR?

Takviye edici gıdalarda kullanılmasının yanı sıra gilaburunun suyu da tüketilebilir. Gilaburunun hasadı sona erdikten sonra bir süre bekletilir ve meyve suyu şeklinde içilebilir. Gün içerisinde tüketimi ise en fazla 4 bardak biçiminde olabilir. Ayrıca marmelat, reçel ve kür şeklinde de tüketimleri mevcuttur.

UYARI: Hassasiyeti ve alerjisi olan kişilerin tüketmeden önce mutlaka bir doktora danışması tavsiye edilir. Otoimmun hastalığı bulunan, kanser hastası olan kişilerinde tüketmeden önce mutlaka doktora danışması gerekir. Hamilelerin ise kullanımı tavsiye edilmez.