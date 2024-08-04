Tuvaletteyken asla telefonunuzu kullanmayın! Meğer öyle bir zararı varmış ki…

Başlamak için, diyetinizdeki lif miktarını artırmanın yardımcı olabileceğini, çünkü belirli meyvelerin "bağırsak hareketlerini uyarmak" için çalıştığını söyledi. Bunlara kivi, elma ve armut gibi şeyler dahildir.

Bol su içmek de çok önemlidir ve düzenli olarak tuvalete gidebilmenizi sağlamak söz konusu olduğunda her küçük şey yardımcı olur. Ayrıca, gitmeniz gerektiğini hissettiğinizde bir tuvalet bulmanın önemli olduğunu vurguladı.