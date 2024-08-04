Tuvaletteyken asla telefonunuzu kullanmayın! Meğer öyle bir zararı varmış ki…

Ancak günümüzde, birçok kişi telefonlarını tuvalete götürüyor.
Dr. Joseph Salhab, uzun süre oturmanın çok ağrılı bir rahatsızlığın gelişme olasılığını artırabileceğini söyledi. Açıklaması, lavaboda tekrar telefonunuza bakmadan önce iki kere düşünmenizi sağlayacak.
Salhap, "Tuvaleti kullanmaya çalışırken ıkınmak ve uzun süre oturmak, ağrılı ve kanamalı olabilen hemoroid geliştirme riskinizi artırır." ifadeleri yer aldı.
Neyse ki, bunun önüne geçmek için yapabileceğimiz şeyler olduğunu, ayrıca tuvalete gittiğinizde telefonunuzu güvenli bir yerde bırakmanız gerektiğini söyledi.
Başlamak için, diyetinizdeki lif miktarını artırmanın yardımcı olabileceğini, çünkü belirli meyvelerin "bağırsak hareketlerini uyarmak" için çalıştığını söyledi. Bunlara kivi, elma ve armut gibi şeyler dahildir.
Bol su içmek de çok önemlidir ve düzenli olarak tuvalete gidebilmenizi sağlamak söz konusu olduğunda her küçük şey yardımcı olur. Ayrıca, gitmeniz gerektiğini hissettiğinizde bir tuvalet bulmanın önemli olduğunu vurguladı.
Tuvalete gitmeyi ertelemek yalnızca sorunlara yol açacaktır, bu nedenle mümkün olduğunda tuvalete gitmeyi sonraya bırakmaktan kaçınmak en iyisidir.
Dr. Joseph şunları ekledi: "Uzun süre oturmaktan kaçınmak için tuvaleti kullanırken telefon kullanımınızı kesinlikle sınırlamaya çalışın."