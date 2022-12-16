Üçlü virüs alarmı! Mevsimsel salgına karşı önlem alın: Maske takın ve...





"SOLUNUM YOLU İLE BULAŞIYOR"



Mevsimsel salgınların solunum yoluyla bulaştığını vurgulayan Prof. Dr. Bakır, "Şu anda yaşadığımız şey tamamen mevsimsel salgınlar şeklindedir. Bunlarla ilgili tabi ki bulaş yollarını bilmek ve önlem almak gerekiyor. Sıkça bahsedildiği gibi bunlar daha çok solunum yoluyla bulaşıyor. Damlacık enfeksiyonu ve daha çok burun, göz, ağız mukozası ve ellerin mikropla kirlenmesi, göz, burun ve ağız mukozasıyla bulaşma şeklinde oluyor. Ya da kirlenmiş cisimcikle de temas sonucu bulaşıyor. Tabi ki özellikle kış aylarında bulaşın sık olması, insanların toplu kapalı ortamda bir arada bulunma zorunluluğundan ileri geliyor. Hem konutlarda hem de okul ve benzeri gibi alanlarda insanlar doğal olarak havaların soğumasıyla birlikte bir arada yaşamak durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla virüslerin bulaşma riski de artıyor" diye konuştu.