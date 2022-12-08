Uçuk illetini anında bitiriyor! Bu ballı karışım uçuğu dakikalar içinde yok ediyor...

Uçuklara neden olan herpes simpleks virüsü inanılmaz derece bulaşıcı ve enfeksiyonu oldukça yaygındır. Yetişkinlerin neredeyse yarısının muzdarip olduğu bu sorunu geçirmenin ise pratik bir yolu bulunuyor…
UÇUK NASIL BULAŞIR?
Herpes simpleks virüsü uçuklara neden olmaktadır. Temas yoluyla bulaşabileceği gibi şu ürünlerin de ortak kullanılması bulaşmasına zemin hazırlar;
Virüs en çok uçuk olduğunda, özellikle kabarcık sızmaya başladığında bulaşıcıdır. Ancak, uçuk iyileştikten çok sonra ve ayrıca bir kabarcık olmadığında bile virüsü yayabileceğinizi bilmek önem taşıyor.
UÇUĞU BİTİREN ÖZEL TARİF
Evdeki malzemelerle kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu karışım uçuğun kısa sürede iyileşmesini sağlıyor. İhtiyacınız olan malzemeler sadece süt ve bal. Bir kabın içerisinde 1 tatlı kaşığı bal ile 1 yemek kaşığı sütü karıştırın. Ardından öncesinde yıkayıp dezenfekte ettiğiniz elleriniz ile uçuğun olduğu bölgeye sürün. Son olarak tekrar ellerinizi yıkamayı ihmal etmeyin. Bu uygulamayı günde 3-4 defa uçuk tamamen kaybolana kadar uygulayabilirsiniz.
UÇUĞUN DİĞER TEDAVİLERİ
Uçuğun kendi kendine iyileşmesi iki ila dört hafta sürebilir. Ancak, daha hızlı geçmelerini sağlamak için yapabileceğiniz farklı şeyler de vardır.
1. Ev ilaçlarını deneyin. Erken kullanıldığında, ağrıyı hafifletmeye ve şişliği azaltmaya yardımcı olabilecek ve hatta uçuğun süresini kısaltabilecek birkaç çare vardır:
2. Topikal kremler ve merhemler uygulayın. Doktorunuzun veya eczacının önereceği bazı anestezik merhem ve kremler bulunmaktadır. Dokosanol veya benzil alkol içerenler gibi bazı ürünler, erken ve bol miktarda kullanıldığında daha hızlı iyileşmeyi bile destekleyebilir.
3. Reçeteli ilaçlar alın. Uçukların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabilecek antiviral ilaçlar vardır. Sık sık uçuk şikayeti yaşıyorsanız veya uçuk geçirmenin ciddi yan etkilerinden bazılarını yaşıyorsanız, doktorunuz antiviral ilaçlar reçete etmeyi tercih edebilir..
Uzmanlar, "Uçuktan hızlı bir şekilde kurtulmak için yapabileceğiniz en iyi şey, onu mümkün olan en kısa sürede tedavi etmeye başlamaktır" diyor. "Dudaklarınızda veya yüzünüzde yanma veya karıncalanma hissi, uçuğun gelişmekte olduğunun erken bir uyarı işareti olabilir ve şişliği ne kadar erken azaltmaya ve uçuğu tedavi etmeye başlarsanız, o kadar hızlı iyileşir."
UÇUK OLUŞUMUNU DURDURMAK
Bu yöntemler sayesinde uçuğununuzu kısa sürede iyileştirdiniz ancak kısa bir süre sonra geri döndüğünü görüyorsunuz. Bu durumda da alabileceğiniz bazı önlemler bulunuyor.
Ancak Dr. Donald Brown, "Bir kişiye herpes simpleks virüsü bulaştığında, ömür boyu enfekte olur" diyor. "Uçuk iyileştikten sonra, virüs aslında vücudunuzdan temizlenmez. Bunun yerine, virüs uzun süre uykuda kalabileceği sinirlerinize geri döner. Virüs yeniden ortaya çıktığında, genellikle öncekiyle aynı noktada belirir."
Peki virüsü yeniden aktif hale getiren ve alevlenmesini tetikleyen nedir?
Dr. Brown, soğuk algınlığı salgınının aşağıdakiler tarafından tetiklenebileceğini söylüyor:
Bu tetikleyicilerin bazıları hakkında yapabileceğiniz fazla bir şey olmasa da diğerlerinden kaçınılabilir. Dr. Brown, "Stres bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir, bu da uçuğun yeniden ortaya çıkması için bir tetikleyici olabilir. Uçuğunuz varsa ve bunun stresten kaynaklanabileceğini düşünüyorsanız, stresinizi gevşeme teknikleriyle yönetmek iyi bir fikir olabilir. Alevlenmelerin güneş ışığına bağlı olduğunu fark ettiyseniz, güneşe çıkmadan önce güneş kremi veya güneş koruyucu dudak kremi uyguladığınızdan emin olun" diyor.