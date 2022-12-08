Uçuk illetini anında bitiriyor! Bu ballı karışım uçuğu dakikalar içinde yok ediyor...

1. Ev ilaçlarını deneyin. Erken kullanıldığında, ağrıyı hafifletmeye ve şişliği azaltmaya yardımcı olabilecek ve hatta uçuğun süresini kısaltabilecek birkaç çare vardır:

Soğuk, nemli bez

Buz veya soğuk kompres

Vazelin

Bazı ağrı kesiciler

2. Topikal kremler ve merhemler uygulayın. Doktorunuzun veya eczacının önereceği bazı anestezik merhem ve kremler bulunmaktadır. Dokosanol veya benzil alkol içerenler gibi bazı ürünler, erken ve bol miktarda kullanıldığında daha hızlı iyileşmeyi bile destekleyebilir.

3. Reçeteli ilaçlar alın. Uçukların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabilecek antiviral ilaçlar vardır. Sık sık uçuk şikayeti yaşıyorsanız veya uçuk geçirmenin ciddi yan etkilerinden bazılarını yaşıyorsanız, doktorunuz antiviral ilaçlar reçete etmeyi tercih edebilir..

Uzmanlar, "Uçuktan hızlı bir şekilde kurtulmak için yapabileceğiniz en iyi şey, onu mümkün olan en kısa sürede tedavi etmeye başlamaktır" diyor. "Dudaklarınızda veya yüzünüzde yanma veya karıncalanma hissi, uçuğun gelişmekte olduğunun erken bir uyarı işareti olabilir ve şişliği ne kadar erken azaltmaya ve uçuğu tedavi etmeye başlarsanız, o kadar hızlı iyileşir."