Ultrason Kaç Dakika Sürer? Detaylı Ultrason En Fazla Ne Kadar Sürede Çekilir?

Ultrason bilinen bir yan etkisi olmadığı için kullanılan görüntüleme yöntemleri içerisinde en güvenilir yöntem olarak bilinmektedir. Özellikle anne adaylarının çok tercih ettiği bir görüntüleme yöntemi olan ultrasonla anneler gebelik sürecinde bebeklerinin fiziksel gelişimini rahatlıkla takip edebilirler. Ayrıntılı ultrasonla birlikte bebeklerine dair birçok soruya cevap bulan anneler ultrason ne kadar sürer, ultrason ne kadar zamanda çıkar sorularına da cevap bulmak isterler. Ağrı, şişme, enfeksiyon gibi hastalık belirtilerinde, iç organların görüntülenmesinde, göz hastalıklarının incelenmesinde kullanılan ultrason yöntemi, kan akışındaki bozuklukların, tıkanıklıkların ve daralmaların incelenmesi açısından da kişilere güven veren bir yerde. Ultrason ne zaman çıkar, doppler ultrason ne kadar sürer gibi sorulara cevabı bu makalede bulabilirsiniz.

Ultrason Nedir?

Ultrason veya yansılanım, insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgalarının kullanıldığı bir görüntüleme yöntemidir. Elektromanyetik olmaması sebebiyle özellikle hamilelik sırasında en çok tercih edilen görüntüleme yöntemlerinin başında gelir.

Ultrasonun Kullanıldığı Alanlar Nelerdir?

Ultrason, güvenilirliği açısından birçok hastalığın tanısında da kullanılır. Tanısal amaçla yapılan ultrasonla birlikte şu hastalıklar tespit edilebilir, incelenebilir:

*Kalp ve aort gibi ana damarlardaki yapısal bozukluklar,

*Karaciğer, böbrekler, pankreas, safra kesesi, dalak, mesane, testis ve yumurtalıklarda oluşan hastalıklar,

*Tiroit ve paratiroit incelemesi ve iyi huylu, kötü huylu tümörlerin tespiti,

*Göz yumrularında oluşan hastalıklar,

*İnce uçlu iğne biyopsileri,

*Memedeki iyi ya da kötü huylu kitleler,

*Ağrı, şişme, enfeksiyon gibi durumlar.

Ultrason Çeşitleri Nelerdir?

Ultrason, iç organlarda gelişen hastalıkların teşhisini sağlamaya, tedavi aşamasındaki bölgenin gelişimini ve değişikliklerini gözlemlemeye yardımcı olan bir görüntüleme sistemidir. Bu nedenle hastalığa göre görüntüleme sistemi değişir;

*Pelvik Ultrasonografi

*Abdominal Ultrasonografi

*Transvajinal Ultrasonografi

*3 ve 4 Boyutlu Ultrasonografi (Ayrıntılı Ultrason)

*Renkli Doppler

*Mamografi

*Ekokardiyografi

Ultrason Ne Kadar Sürer?

Ultrason görüntülenmesi çeşidine göre farklılık göstermekle birlikte yaklaşık 30-60 dakika sürmektedir. Doppler ultrason muayenesi ise 15-30 dakika arası sürmektedir.

Ultrason Sonuçları Ne Zaman Çıkar?

Pek çok kişinin çektirdiği sağlık taraması olan ultrason genellikle aynı gün veya bir gün sonra hazır olmaktadır.