Ultrasonda LAP Ne Demek? Ultrason Sonucunda LAP Saptandı Ne Anlama Gelir?

Ultrason sonucunda LAP izlendi ne demek gibi soruların cevabını merak edenler, öncesinde LAP ne demek sorusunun cevabını öğrenmelidir. LAP, lenf adeno ve pathy kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Lenf bezleri insan vücudunda bağışıklık için önemli bir yapıdır. Vücudun her yerinde olabileceği gibi kasık, koltuk altı, boyun gibi bölgelerde daha yaygın olarak gözlemlenir. LAP saptanmadı ne demek ve LAP ne demek sorularının cevabını sizler için derledik.

Ultrasonda LAP Ne Demek?

Lenf bezlerinde gözlenen şişme ve anormal büyüme olayları LAP yani lenfadenopati olarak adlandırılır. Ultrasonda LAP görülmesi; LAP tehlikeli mi sorusunu akıllara getirmektedir. LAP çoğunlukla vücudumuzun hastalıklara karşı savunma mekanizmasının bir oluşumudur. Yalnızca ultrason sonucunda değil doktorlar tarafından da muayene esnasında LAP tespit edilebilmektedir. Genellikle hasta bir şişlik hissetmesi belirtisiyle doktora başvurur. Memede aksiller (koltuk altı) LAP görülmesi, meme kanseri teşhisi konmuş veya şüpheli hastalarda görülür. Koltuk altında yer alan lenf bezlerinde büyüme saptanması, hastalığın gidişatı açısından oldukça önem arz eder.

Patolojik Boyutta LAP Nedir?

Patolojik lenf bezi boyutu bulunduğu bölgeye göre farklılık gösterir. Fakat 1 cm altındaki lenf nodu büyümeleri özellikli olarak kabul görmez. LAP, patolojik kabul edilmesi için; servikalde 1.5 cm'den büyük (küçük çocuklarda ise 2 cm üzerinde), epitroklearde 0.5 cm'den, inguinal ve mediastende 1.5 cm üzeri ve görüntüleme ile abdomende 2 cm üzerinde lenf nodu ölçüleri görülmesi gerekir.