Unutkanlığın ardında bu hastalık olabilir! Eğer giderek artıyorsa...

İlerleyen yaşla birlikte yaşanan unutkanlık genelde doğrudan demans ile ilişkilendirilmektedir. Ancak aslında bu durumun farklı nedenleri de olabileceğinin altını çizen rof. Dr. Sevgi Aras, “Yaşlılıkta özellikle tedavi edilmemiş, uzamış depresyon önemli unutkanlık nedenlerindendir. Birey depresyondan dolayı kaygılıdır ve hep bu kaygı ile meşguldür. Bu durum demans ile karışır. Yine enfeksiyonlar, organ bozuklukları, ilaç reaksiyonları, beynin organik akut durumları deliryum denen tablo ile kişinin yer, zaman, kişi oryantasyonunu bozarak hafıza problemlerine neden olmaktadır” dedi.

DHA Giriş Tarihi: 14.03.2023 10:50 PAYLAŞ ABONE OL

Dahiliye ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Sevgi Aras, yaşla birlikte artan unutkanlık sorununun demans ile ilişkisini açıkladı. Her unutkanlığın demans olmayabileceğini belirten Prof. Dr. Aras, şöyle devam etti:



"Yaşlılıkta yine sık görülen özellikle tedavi edilmemiş, uzamış depresyon önemli unutkanlık nedenlerindendir. Birey depresyondan dolayı kaygılıdır ve hep bu kaygı ile meşguldür. Etrafında olanlara kayıtsız ve ilgisizdir. Bu yüzden bilgileri kaydetmez. Kaydedilmeyen bilgi de kullanılmak istendiğinde hatırlanmaz. Bu durum demans ile karışır. Yine enfeksiyonlar, organ bozuklukları, ilaç reaksiyonları, beynin organik akut durumları deliryum denen tablo ile kişinin yer, zaman, kişi oryantasyonunu bozarak hafıza problemlerine neden olmaktadır. Yine yaşa bağlı doğal süreçteki gençlikten farklı olan hafıza durumunu hemen demans diye nitelendirmemek gerekir. Eğer unutkanlık kısa olmayan zaman aralığında gittikçe artıyor, kişinin günlük yaşam aktivitelerinde hatırlayamama, planlayamama, yapamama şeklinde bir etkilenmeye yol açıyor ve yukarıda bahsi geçen diğer durumlara benzemiyorsa demans olma ihtimali fazladır."