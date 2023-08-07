Unutkanlığın ilacı bu besinde saklı! Günde 2 adedi hafızayı çelik gibi yapıyor…

Hangi yiyecekler beyniniz için en iyisidir? Bu sorunun cevabını sizler için araştırdık…
Beyin için faydalı gıdalar, antioksidanlar , sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin olanlardır. Beyninize enerji sağlarlar ve beyinde hastalıkların gelişmesini önlemeye yardımcı olan beyin hücrelerinin korunmasına yardımcı olurlar.
AVOKADO
Avokado, yüksek yağ içeriği nedeniyle çoğu kişinin çekindiği bir yiyecek olsa da aslında bilişsel gerileme oranlarını düşüren ve kan şekeri seviyelerini sabit tutan tekli doymamış yağlarla dolu olduğundan tüketilmesi önerilir.
Hem K vitamini hem de folat içeren avokado, beyindeki kan pıhtılarının önlenmesine (felce karşı koruma) yardımcı olmasının yanı sıra hafıza ve konsantrasyonla ilgili beyin fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olur.
Ayrıca vücudumuzda depolanmayan ve günlük olarak yenilenmesi gereken B vitamini ve C vitamini açısından da zengindirler. Ayrıca, herhangi bir meyvenin en yüksek protein ve en düşük şeker içeriğine sahiptirler.
PANCAR
Pancar, kök sebzelerdir ve enflamasyonu azaltmaya yardımcı oldukları, kanseri koruyan antioksidanlar bakımından yüksek oldukları ve kanınızı toksinlerden arındırmaya yardımcı oldukları düşünüldüğünde, beyin için yiyebileceğiniz en besleyici yiyeceklerden biridir.
Pancardaki doğal nitratlar aslında beyne giden kan akışını artırarak zihinsel performansa yardımcı olur. Ayrıca, zorlu antrenmanlar sırasında pancar aslında enerji ve performans seviyelerini artırmaya yardımcı olur. Onları bu pancar çorbası tarifinde deneyin.
YABAN MERSİNİ VE DİĞER ORMAN MEYVELERİ
Yaban mersini ve diğer orman meyveleri (çilek, böğürtlen, ahududu vb.) uzmanların günlük olarak tüketmeyi önerdiği meyvelerdir. Bunun nedeni, tamamen doğal bir şeker kaynağı iken aynı zamanda C vitamini ve K vitamini ve lif dahil olmak üzere bilinen en yüksek antioksidan kaynaklarından biridir.
Yaban mersini, yüksek gallik asit seviyeleri nedeniyle beynimizi dejenerasyondan, bilişsel gerilemeden ve stresten korumada özellikle iyidir.
KEMİK SUYU
Kemik suyu, bağırsaklarınızı iyileştirmek için en iyi besindir ve karşılığında beyninizi iyileştirmeye yardımcı olur. Bu gıda bağışıklık sisteminizi güçlendirmekten eklem sağlığını iyileştirmeye ve gıda alerjilerinin üstesinden gelmeye kadar birçok fayda ile doludur.
Yüksek kolajen seviyeleri, bağırsak iltihabını azaltmaya yardımcı olur ve prolin ve glisin gibi iyileştirici amino asitler, bağışıklık sisteminizin düzgün çalışmasını sağlar ve hafızayı geliştirmeye yardımcı olur.
KEREVİZ
Bu kadar az kaloriye sahip bir sebze için (fincan başına sadece 16 kalori içerir) kereviz pek çok fayda sağlar. Yüksek seviyedeki antioksidanları ve polisakkaritleri, doğal antienflamatuarlar olarak işlev görür ve eklem ağrısı ve hassas bağırsak sendromu gibi iltihaplanma ile ilgili semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir.
Besin açısından çok yoğun olduğu için kilo vermek istiyorsanız harika bir atıştırmalık seçeneğidir.
CEVİZ VE DİĞER KURUYEMİŞLER
Günde birkaç ceviz yemek bile bilişsel sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olabilir.
Yüksek düzeyde antioksidanlar, vitaminler ve mineraller de zihinsel uyanıklığı artırır. Bu kuruyemişlerde bulunan E vitamini beyin hücrelerinin korunmasına ve Alzheimer'ın önlenmesine de yardımcı olabilir.