Unutkanlık o hastalığın habercisi! Eğer bunları hatırlamakta zorlanıyorsanız doktora başvurun...

İnsan ömrünün her geçen gün uzadığı dünyada, insan hayatını olumsuz etkileyen en önemli sıkıntılardan birinin de alzheimer hastalığı olduğu belirtildi. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Refik Kunt, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her geçen gün artan 65 yaş üstü nüfus ile alzheimer hastalığında da ciddi artış olduğunu belirterek "Kişileri, nesneleri, adresleri, sayıları, tarihleri hatırlamakta zorlanıyorsanız doktorunuza başvurun" dedi. Alzheimer hastalığının, bunama yani demans kategorisinde değerlendirilen bir rahatsızlık olduğunu belirten Doç. Dr. Refik Kunt, "Bu rahatsızlık, zaman içerisinde beyindeki hücrelerin çevresinde beta amiloid plakların oluşmasına bağlı olarak bu hücrelerin ölmesi nedeniyle ortaya çıkar. Alzheimer hastalığı, genellikle 65 yaş üzerinde görülen bir rahatsızlıktır. Yaşam süresi arttıkça alzheimer riski de artar" dedi.

YAŞLA BİRLİKTE SEMPTOMLAR ARTIYOR

Alzheimer şikayetlerinin erken dönemde de kendini gösterebildiğini ve yaş ilerledikçe semptomların arttığını ve kişinin karşılıklı diyalogları devam ettiremeyecek duruma gelebildiğini kaydeden Kunt, "Çok ilerlemiş vakalarda günlük işleri tamamlamak imkansız hale gelir ve özel bakım gerekir. Alzheimer tedavisinde esas olan; semptomları azaltarak, hastalığın ilerleyişini yavaşlatmaktır. Bu nedenle, özellikle ailesinde alzheimer öyküsü olan kişilerin hafızasını güçlü tutması tavsiye edilmektedir" diyerek bazı belirtileri hisseden kişilerin vakit kaybetmeden hekime başvurmasını tavsiye etti.

Alzheimer hastalığını, "Hafıza gücü düşünce ve davranış fonksiyonlarında zayıflamaya neden olan, nörolojik bir rahatsızlık" olarak tanımlayan Kunt, "Demans, bunama türlerinden biri kabul edilir. Yaşla birlikte zihinsel aktivitenin zayıflaması ve unutkanlık normal kabul edilir. Bu durum her zaman alzheimer olarak değerlendirilmez. Ancak alzheimer, demans kategorisinde değerlendirilir. Yani yaşlanmaya bağlı unutkanlık ile Alzheimer arasında ince bir çizgi vardır. Alzheimer hastalığı, ilerleyici bir hastalıktır. Semptomlar ortaya çıktıktan sonra, kişi kısa sürede günlük işlerini yapamayacak duruma gelebilir. Alzheimer ilerledikçe sosyal beceriler de zayıflar ve düşüncelerin mantıksal tutarlılığı kaybolur. Çoğunlukla 65 yaş ve üzeri kişilerde görülen bir rahatsızlıktır. Ancak belirtiler, hafif seyirli olsa da, erken dönemlerde de görülebilir. Bu nedenle Alzheimer'ı doğrudan yaşlılık dönemi hastalığı olarak nitelendiremeyiz" dedi.