Unutkanlık sandığınız şey alzheimer’ın ilk işareti olabilir! Uzmanı açıkladı

Ersoy, 1-30 Eylül Dünya Alzheimer Ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Alzheimer'ın beynin ilerleyici şekilde hasar görmesine bağlı olarak bilişsel işlevlerde bozulmaya ve zamanla günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlılığa yol açan bir hastalık olduğunu ifade etti. Hastalığın özellikle yaşla birlikte daha sık görüldüğünü belirten Ersoy, bunama vakalarının yaklaşık yüzde 80'inin Alzheimer hastalığından kaynaklandığını söyledi.



Alzheimer'ın genellikle 65 yaş civarında başladığını ve yaş ilerledikçe görülme sıklığının arttığını aktaran Ersoy, 65 yaş üstünde demans sıklığının yüzde 5 ila 10 arasında olduğunu, bu oranın yaklaşık her 5 yılda bir iki katına çıktığını kaydetti.

Ersoy, kadınlarda hastalığın daha sık görüldüğünü, depresyon öyküsü bulunanlar ile kalp ve şeker hastalığı olanlar, beyin travması geçirenler ve eğitim düzeyi düşük kişilerde de riskin daha yüksek olduğunu ifade etti.