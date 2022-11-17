Ürologdan önemli uyarı! İdrarınızdaki bu renk diyabet belirtisi...

Şeffaf renk: İdrar renginin olması gereken rengidir. Fakat çok aşırı sıvı tüketenlerde veya bazı böbrek hastalıklarında idrar renginde hiç bir değişiklik olmadan idrar bu renkte gelebilir. Ama bu renk idrar şeker hastalığının da belirtisi olabilir. Bol su içtigimizde ya da şekersiz şeker hastalığı dediğimiz diabetes insipitus hastalığında bu şekilde su gibi idrar çıkar.

Siyah renk: Bazı zehirlenmelerde (bakır,fenol gibi...), bazı besinlerin (aloe vera çayı, aloe vera suyu, armut, şeftali, elma, kuru erik gibi...) aşırı tüketiminde, bazı ilaç kullanımı ile ilişkili olabilir.

Beyaz renk: Çok su içmek,aşırı protein tüketimi, üriner enfeksiyonlarda veya kalsiyum, fosfat gibi... minerallerin aşırı alımı ile oluşabilir. Ara ara süt renginde idrar, lenfatik sistem hastalıklarına işaret edebilir.

Kahverengi:Vücudun aşırı susuz kalması sebebiyle bazı karaciğer ve sarılık gibi hastalıklar nedeniyle oluşabilir. Ayrıca müshil, kas gevşetici ilaçlar, baklagillerin çok tüketimi ve antibiyotik kullanımında ve depremde veya arazide uzun süre susuz mahsur kalınması ilaç mantar zehirlenmesi gibi böbrek dokularının zarar gördüğü durumlarda görülebilir.

İdrarda bir çok renk çok farklı hastalıkların belirtisi olarak işaret verebilir.Bu nedenle idrar rengindeki değişikliği fark ettiğiniz anda bir üroloji uzmanına danışmanızdır.