Uykuda bunu yaşıyorsanız dikkat! Parkinson’un yıllar önceki habercisiymiş meğer...

Akyıldız, uykunun göz hareketlerinin yoğun yaşandığı 'REM' ve hızlı göz hareketlerinin gözlenmediği 'Non-REM' şeklinde iki evreden gerçekleştiğini belirtti. Akyıldız, fizyolojik olarak vücudun rüya esnasında 'felç' durumunda olması gerektiğini fakat onun ortadan kalkmasının yani kişinin rüya gördüğü esnada hareket edip rüyayı oynamaya başlamasının dikkate alınması beklenen uyku hastalığı olduğuna dikkat çekti. Akyıldız, "Örneğin, görülen rüyayla ilişkili, o esnada gerçekte de bağırma, vurma, küfretme, tekme atma, el-kol hareketleri yapma gibi davranışlar meydana geliyor.



Bu, 10-15 sene sonra ortaya çıkabilecek Parkinson (elde titreme ile başlayan, kas sertliğinin yanı sıra denge kaybı gibi kontrolün bulunmadığı belirtiler gösteren ve yavaş ilerleyen nörolojik hastalık), Lewy cisimcikli demans (alzheimer hastalığından sonra en sık görülen ikinci demans tipi) ve multisistem atrofi (kan basıncı ve motor kontrolü dahil vücudun istemsiz işlevlerini etkileyen nörolojik bozukluk) gibi hastalıkların erken dönem bulgusu olabilir. Erkeklerde daha sık karşılaştığımız bir durum. Uyku ile ilgili böyle rahatsızlıkları olan, şiddet içeren rüyaları oynayan kişiler mutlaka nöroloğa başvurmalı" uyarısında bulundu.





BİLİMSEL OLARAK KANITLANDI

Bu durumu James Parkinson'un ilk kez Parkinson hastalığını tanımladığında da gözlemlediğini ve sonrasındaki uluslararası çalışmalarda da benzer sonuçların gösterildiğini dile getiren Akyıldız, "Bin 280 REM uykusu davranış bozukluğu hastasının takip edildiği araştırmada 12 yıl içinde 'nörodejeneratif' hastalık (sinir hücrelerinin ilerleyici dejenerasyonuyla sonuçlanması) gelişim riskinin yüzde 70-80'lere çıktığı gösterildi. Başka uluslararası çalışmalarda da 14 yıl sonra hastalık gelişim riskinin yüzde 95'lere çıktığı kaydediliyor. REM uykusu davranış bozukluğunun gelecekteki bazı hastalıkların sinyallerini veren uyku bozukluğu olduğu artık biliniyor" bilgisini paylaştı.