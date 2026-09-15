Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri “Uykum gelmedi” diyorsa zorlamayın! Uzmanı okul öncesi uyku düzeninin sırrını açıkladı

“Uykum gelmedi” diyorsa zorlamayın! Uzmanı okul öncesi uyku düzeninin sırrını açıkladı

Okulların açılmasıyla birlikte çocukların yaz tatilinde değişen uyku düzenini yeniden düzene sokmak ebeveynler için zorlayıcı olabiliyor. Tatil boyunca geç saatlerde yatmaya ve ekran başında daha uzun süre kalmaya alışan çocuklar, okul döneminde erkenden yatağa girmekte zorlanabiliyor. Uzmanlar ise uykusuzluğun yalnızca esneme ve uyuklamayla değil, aşırı hareketlilik, sinirlilik ve dikkat dağınıklığı gibi şaşırtıcı belirtilerle de kendini gösterebileceğine dikkat çekiyor.

DHA Giriş Tarihi: 15.09.2026 15:07 PAYLAŞ ABONE OL

Yaz boyunca uyku saatlerinin ileri kaymasının çocuğun biyolojik saatini de etkileyebildiğini belirten Çocuk Nörolojisi Uzmanı Uzm. Dr. Afshin Dezhakam, "Tatil döneminde gece 23.00-24.00'ten sonra uyumaya alışan bir çocuğun okul açıldığında bir anda 21.00'de yatağa gönderilmesi her zaman işe yaramamaktadır. Vücudun uyku-uyanıklık döngüsü bir gecede değişmez. Çocuğa 'Artık okul başladı, saat 21.00, uyu' demek çoğu zaman yeterli olmuyor. Çünkü çocuk o saatte hala biyolojik olarak uyanık olabiliyor. Özellikle yaz boyunca geç saatlere kadar telefon, tablet, televizyon veya bilgisayar kullanılan evlerde uyku saati daha da ileri kayabiliyor. Okul başlamadan birkaç gün önce değil, mümkünse daha erken bir tarihte kademeli geçiş yapılmasının çocuk açısından daha kolay olacaktır" dedi.

'UYKUSUZLUK ÇOCUKLARDA AŞIRI HAREKETLİLİKLE DE ORTAYA ÇIKABİLİYOR' Ebeveynlerin uykusuzluğu çoğunlukla esneme ve uyuklama üzerinden değerlendirdiğini belirten Uzm. Uzm. Dr. Dezhakam, "Özellikle okul çağındaki çocuklarda yetersiz uykunun farklı davranışlarla da kendini gösterebilmektedir. Poliklinikte ailelerin bazen 'Hocam, benim çocuğum çok enerjik, hiç yerinde durmuyor; uykusuz olması mümkün değil' dediğini görüyoruz". Bazı çocuklarda uyku eksikliği huzursuzluk, dürtüsellik, sabırsızlık ve aşırı hareketlilik şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle okulda dikkatini toplamakta zorlanan, ödev başında uzun süre kalamayan veya normalden daha sinirli davranan bir çocuğun yalnızca "ders çalışmak istemediği" düşünülmemesi gerekiyor" diye konuştu.