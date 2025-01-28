Uykunuz Alzheimer belirtisi olabilir! Eğer uykunun bu aşamasına geçemiyorsanız…

Çinli bilim insanlarının ortaya koyduğu yeni bulgulara göre, REM aşamasına girmekte zorlanma, uyku döngüsünün hızlı göz hareketi Alzheimer hastalığının bir belirtisi olabilir. Her gece yaşadığımız dört aşamanın en derini ola bu aşama (REM), hafıza, öğrenme ve yaratıcılık açısından hayati önem taşımakta.

REM UYKUSUNA GEÇİŞTEKİ GECİKME BEYNE HASAR VEREBİLİR

Alzheimer'a sebebiyet veren beyin hücrelerindeki zararlı proteinlerin derin uykuya dalmakta zorluk çeken kişilerde büyüme olasılığının daha yüksek olduğu görüldü. Uzmanlar, bugün bu bulguların melatonin hormonu gibi uykuyu arttırabilecek ek takviyelerin hastalığı geciktirmesine yardımcı olabileceğini; fakat bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini ve bu konuda zorluk çeken insanların bir uzmana başvurmaları konusunda uyarıda bulundu.