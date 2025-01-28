Uykunuz Alzheimer belirtisi olabilir! Eğer uykunun bu aşamasına geçemiyorsanız…

Derin uykuya dalmakta zorlanıyor musunuz? Uykusuzluk sadece uyku bozukluğu değildir, birtakım hastalıklarında kapısını aralayan bir sağlık sorunudur.
Çinli bilim insanlarının ortaya koyduğu yeni bulgulara göre, REM aşamasına girmekte zorlanma, uyku döngüsünün hızlı göz hareketi Alzheimer hastalığının bir belirtisi olabilir. Her gece yaşadığımız dört aşamanın en derini ola bu aşama (REM), hafıza, öğrenme ve yaratıcılık açısından hayati önem taşımakta.
REM UYKUSUNA GEÇİŞTEKİ GECİKME BEYNE HASAR VEREBİLİR
Alzheimer'a sebebiyet veren beyin hücrelerindeki zararlı proteinlerin derin uykuya dalmakta zorluk çeken kişilerde büyüme olasılığının daha yüksek olduğu görüldü. Uzmanlar, bugün bu bulguların melatonin hormonu gibi uykuyu arttırabilecek ek takviyelerin hastalığı geciktirmesine yardımcı olabileceğini; fakat bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini ve bu konuda zorluk çeken insanların bir uzmana başvurmaları konusunda uyarıda bulundu.
Yapılan araştırmalar doğrultusunda, REM uykusundaki gecikmenin, öğrenme ve hafızaya katkıda bulunan süreci engelleyerek beynin anıları pekiştirme yeteneğini bozduğu görüldü. REM uykusunun yetersiz ve gecikmiş olması durumunda stres hormonu olan kortizolün artması, hafızanın güçlendirilmesinde kritik bir yapı olan hipokampüsünü bozabilir.
Fareler üzerinde yapılan araştırmaya göre, melatonin hormonunun REM uykusunu arttırabileceğini ve zararlı proteinler olan tau ve amiloid birikimini azaltabileceği görülmüştür. Bu zararlı proteinler kişinin düşünme ve hatırlama yeteneğini yavaşlatan proteinlerdir.
Bilim insanları, Alzheimer riski konusunda endişe duyan kişilerin, hafif uykudan REM uykusunda geçişi kolaylaştıran "sağlıklı uyku alışkanlıkları edinmeleri'' gerektiğinin altını çizdi.
UYKUNUZU İYİLEŞTİRMEK İÇİN NE YAPABİLİRSİNİZ?