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Uykusuzluk deyip geçmeyin! Geçmeyen yorgunluğun altında ciddi nedenler yatabilir

Gün içinde kendinizi sürekli yorgun ve halsiz hissediyor, dinlenseniz bile enerjinizi toparlayamıyor musunuz? Çoğu zaman yoğun tempo ve uykusuzluğa bağlanan bu şikayetler, aslında vücudun bazı sağlık sorunlarına karşı verdiği ilk sinyal olabilir. Kansızlık, tiroit hastalıkları, B12 eksikliği ve diyabet, geçmeyen yorgunluğun altında yatan nedenler arasında yer alıyor.

İHA Giriş Tarihi: 11.11.2026 14:34 PAYLAŞ ABONE OL

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, uzun süre devam eden yorgunluğun yalnızca yoğun çalışma temposuna veya uykusuzluğa bağlanmaması gerektiğini belirterek, altta yatan nedenin araştırılmasının önemine dikkat çekti. Dr. Taşkıran, "Günlük yaşamın yoğun temposu içerisinde pek çok kişi yorgunluk ve halsizlik şikayetlerini normal kabul ederek göz ardı ediyor. Ancak uzun süre devam eden ve dinlenmeyle geçmeyen yorgunluk, vücudun önemli bir sağlık sorununa işaret eden uyarısı olabiliyor. Kansızlık, tiroit hastalıkları, B12 vitamini eksikliği ve diyabet gibi pek çok hastalık, kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kronik yorgunluğa neden olabiliyor" dedi.





"YORGUNLUK BAZI HASTALIKLARIN İLK BELİRTİSİ OLABİLİR"

Yorgunluğun birçok farklı sağlık sorunuyla ilişkili olabileceğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, özellikle kansızlık, tiroit bezinin az veya fazla çalışması, B12 vitamini eksikliği ve kan şekeri düzensizliklerinin bu şikâyete yol açabildiğini belirtti. Kansızlık durumunda dokulara taşınan oksijen miktarının azalmasının halsizlik ve çabuk yorulmaya neden olabileceğini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, B12 vitamini eksikliğinde ise yorgunluğun yanı sıra unutkanlık, dikkat dağınıklığı ve ellerde veya ayaklarda uyuşma gibi belirtilerin görülebileceğini ifade etti.

Tiroit hormonlarının metabolizma üzerindeki etkisine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, tiroit bezinin çalışma bozukluklarının enerji düzeyini ve günlük yaşam performansını etkileyebildiğini, diyabetin de kan şekeri düzensizlikleriyle birlikte halsizlik ve yorgunluk oluşturabileceğini aktardı.