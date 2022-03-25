Uykusuzluk sorununu yok ediyor! Bebekler gibi uyutan o gıda…

Uyku sırasında vücudun kendini iyileştirmesi, anıları depolaması ve stres seviyesini azaltması gibi birbirinden farklı etkilerle birlikte vücudu yenilemeyi mümkün kılıyor. Ayrıca yeme şekli, alınan uyku kalitesi ve miktarına da etki ediyor. Sadece yenilen yiyeceklerin türü değil aynı zamanda ne zaman nasıl yediğiniz de bu etkide önemli bir rol oynuyor.
Gıda duyarlılığı konusunda da uzman olan Beslenme Uzmanı Sal Hanvey, daha iyi bir uyku için yardımcı olmak için hangi gıdaların yenmesi gerektiği konusunda önemli açıklamalarda bulundu. İşte o besinler…
PEYNİR
Gün boyunca süt ürünleri tüketmek, Triptofan amino asit açısından zengin olması nedeniyle sizi iyi bir gece uykusuna yönlendirebilir. Triptofan, melatonine (uyku hormonu) dönüştürülmeden önce serotonine (mutluluk hormonu) dönüşür. Bu nedenle, bu yiyecekler iyi bir gece uykusu için idealdir. Bazılarının örnekleri şunları içerir:
BİTKİLER
Bitkisel gıdalar, daha uzun süre uykuda kalmanızı sağlarken aynı zamanda enerjik ve zinde bir şekilde uyanmanızı da kolaylaştırır. Özellikle kuruyemişler yüksek magnezyum içeriğine sahip olduğu için uyumayı kolaylaştırır. İçeriğinde GABA (Gama-aminobütirik asit) bir amino asit sayesinde bu etkisini ortaya çıkarır. GABA seviyelerinin düşüklüğü kafa karışıklığı ve meşgul bir zihne neden olabilir. Magnezyum, GABA'yı artıran özelliklere sahiptir. Bu besinleri yatmadan birkaç saat önce tükettiğinizde daha iyi bir gece uykusu alabilirsiniz. Bu gıdalar;
YATMADAN EN AZ 3 SAAT ÖNCE YEMEYİ BIRAKIN
Dolu bir mideyi çoğu zaman rahatlatıcı bir duygu olarak tanımlarız. Ama aslında, uyumadan önce yemek yemek, uykunuzu bozabilecek etkilere sahiptir. Bununla birlikte, daha önce de belirtildiği gibi, yediğimiz yiyeceklerden stres ve kaygıya kadar kötü uykuya yol açabilecek bir takım faktörler vardır. Bazı durumlarda kontrolümüz dışında olsa da, kaçınılması gereken bazı şeyler yapıyoruz. Bunlar;
UYKU İÇİN SERİN ODAYI TERCİH EDİN
Hangisi daha iyi… sıcak oda mı yoksa soğuk oda mı? Gecelik 7-9 saatlik uykunun sıcak ve rahat bir oda olabileceğini düşünürken, soğuk bir odanın en iyisi olabileceği ortaya çıktı. Yatma zamanı için geliştirilen alışkanlıklar da bu noktada önemlidir. Gün boyunca yüksek Triptofan içeren yiyecekler yemek de oldukça faydalı olacaktır, ancak diğerleri şunları da içerir:
Hanvey, saat 19.00'dan sonra pankreasımızın sindirim enzimleri üretimini yavaşlatmaya başladığını ve bu saatten sonra yenen yiyecekler nedeniyle vücudumuz yiyeceklerimizi parçalamak için fazladan çalışmak zorunda kaldığını belirti. Akşamları hafif yemek yemek, daha iyi sindirimin ve daha iyi bir gece uykusunun anahtarıdır, böylece sindirim sistemimiz aşırı yüklenmiş olmaz. Hanvey, altta yatan bir gıda intoleransı varsa, günün herhangi bir saatinde doğru gıda seçimlerini yaptığımızdan emin olmak için bu araştırılması gerektiğini de sözlerine ekliyor.