Uykusuzluk sorununu yok ediyor! Bebekler gibi uyutan o gıda…

Uyku sırasında vücudun kendini iyileştirmesi, anıları depolaması ve stres seviyesini azaltması gibi birbirinden farklı etkilerle birlikte vücudu yenilemeyi mümkün kılıyor. Ayrıca yeme şekli, alınan uyku kalitesi ve miktarına da etki ediyor. Sadece yenilen yiyeceklerin türü değil aynı zamanda ne zaman nasıl yediğiniz de bu etkide önemli bir rol oynuyor.

Gıda duyarlılığı konusunda da uzman olan Beslenme Uzmanı Sal Hanvey, daha iyi bir uyku için yardımcı olmak için hangi gıdaların yenmesi gerektiği konusunda önemli açıklamalarda bulundu. İşte o besinler…