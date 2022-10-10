Uyuduğunuz saate dikkat! Bilim insanları açıkladı: Uyku vaktiniz tip 2 diyabetin asıl sebebi olabilir

Doğal olarak geç uyanan ve gün doğumundan çok önce uyanan insanlar akşamları daha üretken olabilir, ancak araştırmacılar geç saatte uyuyanların tip 2 diyabet geliştirme riskinin arttığı konusunda uyardılar.

Giriş Tarihi: 10.10.2022 16:26 PAYLAŞ ABONE OL

New Jersey'deki Rutgers Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen çalışma, anormal bir uyku programının metabolizmanız üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğini tespit etti. Günün erken saatlerinde uyanan kişilerin, geç saatlerde uyuyanlara kıyasla egzersiz yaparken veya dinlenirken enerji kaynağı olarak yağ kullanma olasılıklarının daha yüksek olduğu da elde edilen veriler arasında bulunuyor. Bu verilere göre; geç saatlere kadar uyanık kalmanın kişinin vücudunda yağ birikmesine neden olabileceği ve bu da tip 2 diyabet riskini artırabileceği anlamına geliyor. Ayrıca erken saatlerde uyananların, yağ biriktirme olasılığının daha az olduğu da biliniyor.

"IŞIK KAYNAĞI BİLE HASTALIK ÜZERİNDE ETKİLİ" Önceki araştırmalar, uyku zamanlaması, çevre ile diyabet gelişimi arasındaki bağlantıyı vurgulamıştı.Northwestern Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, uyurken bulunan bir ışık kaynağının, bir kişinin hastalığa yakalanma riskini artırabileceğini ortaya koydu. Rutgers'da yardımcı doçent olan Dr Steven Malin erken uyananlar ve geç saatlerde uyuyanlar arasındaki yağ metabolizmasındaki farklılıklar, vücudumuzun sirkadiyen ritminin (uyanma/uyku döngüsü) vücudumuzun insülini nasıl kullandığını etkileyebileceğini gösterdiğini belirtti. İnsülin hormonuna duyarlı veya bozulmuş bir yanıt verme yeteneğinin sağlığımız için önemli etkileri vardır. Bu gözlem, vücudumuzun sirkadiyen ritimlerinin sağlığımızı nasıl etkilediğine dair anlayışımızı geliştiriyor.