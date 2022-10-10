Uyuduğunuz saate dikkat! Bilim insanları açıkladı: Uyku vaktiniz tip 2 diyabetin asıl sebebi olabilir

New Jersey'deki Rutgers Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen çalışma, anormal bir uyku programının metabolizmanız üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğini tespit etti. Günün erken saatlerinde uyanan kişilerin, geç saatlerde uyuyanlara kıyasla egzersiz yaparken veya dinlenirken enerji kaynağı olarak yağ kullanma olasılıklarının daha yüksek olduğu da elde edilen veriler arasında bulunuyor.
Bu verilere göre; geç saatlere kadar uyanık kalmanın kişinin vücudunda yağ birikmesine neden olabileceği ve bu da tip 2 diyabet riskini artırabileceği anlamına geliyor. Ayrıca erken saatlerde uyananların, yağ biriktirme olasılığının daha az olduğu da biliniyor.
"IŞIK KAYNAĞI BİLE HASTALIK ÜZERİNDE ETKİLİ"
Önceki araştırmalar, uyku zamanlaması, çevre ile diyabet gelişimi arasındaki bağlantıyı vurgulamıştı.Northwestern Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, uyurken bulunan bir ışık kaynağının, bir kişinin hastalığa yakalanma riskini artırabileceğini ortaya koydu.
Rutgers'da yardımcı doçent olan Dr Steven Malin erken uyananlar ve geç saatlerde uyuyanlar arasındaki yağ metabolizmasındaki farklılıklar, vücudumuzun sirkadiyen ritminin (uyanma/uyku döngüsü) vücudumuzun insülini nasıl kullandığını etkileyebileceğini gösterdiğini belirtti.
İnsülin hormonuna duyarlı veya bozulmuş bir yanıt verme yeteneğinin sağlığımız için önemli etkileri vardır. Bu gözlem, vücudumuzun sirkadiyen ritimlerinin sağlığımızı nasıl etkilediğine dair anlayışımızı geliştiriyor.
"İKİ FARKLI GRUP DEĞERLENDİRİLDİ"
Deneysel Fizyoloji dergisinde yayınlanan çalışma, iki gruba ayrılan 51 katılımcıdan veri topladı. Katılımcıların yarısı, erken yatıp sabah erken kalkanlar olan olarak kabul edildi. Diğer grup ise, günün ilerleyen saatlerinde uyanan ve gece boyunca aktif olma olasılığı daha yüksek olanlardı.
Araştırmacılar, her katılımcı arasında vücut kütlesini, kompozisyonunu ve insüline duyarlılığı ölçmek için tıbbi görüntüleme kullandılar. Ayrıca bir katılımcının yağ ve karbonhidrat metabolizmasını ölçmek için nefes örneklerini kullandılar.
Her katılımcı, kalori kontrollü bir diyet uyguladı ve uyku metabolizmalarının sonuçları etkilememesi için gece yememeleri söylendi. Çalışmanın bir parçası olarak bir hafta boyunca istirahatte, orta derecede egzersizden sonra ve yoğun egzersizden sonra olmak üzere üç aralıkta tarandılar.
"GEÇ UYUYANLAR TİP 2 DİYABETE DAHA YATKIN"
Çalışma, gün boyunca aktif olan katılımcıların yağları enerji kaynağı olarak kullanma olasılıklarının daha yüksek olduğunu buldu. Uzmanlar, yağ birikiminin tip 2 diyabet için bir risk faktörü olduğu konusunda uyarıyor.
Erken uyanan insanlar, insüline daha duyarlıydı, bu da vücutlarının kan şekerini düzenlemek için çok fazla ihtiyacı olmadığı anlamına geliyordu. İnsülin, kan şekerinin hücrelere girmesine yardımcı olarak enerji için kullanılmasını sağlar.
Ancak insüline dirençli gece uyumayan kişiler, kan şekerini yönetmek için daha fazla hormona ihtiyaç duydular ve bu tip 2 diyabet için başka bir risk faktörüdür. Özetle, çalışma erken uyanan ve aktif kalan kişilerin hastalığa yakalanma riskinin daha düşük olduğunu buldu.