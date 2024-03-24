Uyumadan önce 1 porsiyon tüketin! Tüm gece mışıl mışıl uyumanızı sağlayacak…

Badem, ceviz ve kaju fıstığı gibi diğer kuruyemişler de melatonin, magnezyum ve çinko içerdikleri için daha iyi uyumanıza yardımcı olabilir.

Yatmadan önce lezzetli bir atıştırmalık istiyorsanız dil peynirini deneyin. Dil peyniri, "gece boyunca açlığınızı ve yeme isteğinizi bastıran" yağlar ve proteinlerle doludur ve vücudunuz tarafından iyi bir gece uykusu için yavaşça sindirilir.

Aynı zamanda patlamış mısır da kendinizi iyi hissetmenizi ve iyi uyumanızı sağlayan bir kimyasal olan serotonin üretmesine yardımcı olan lif ve karbonhidrat bakımından zengindir.