Uyumadan önce 1 porsiyon tüketin! Tüm gece mışıl mışıl uyumanızı sağlayacak…

Görünüşe göre yatmadan önce çikolata yemek daha iyi uyumanıza yardımcı olabilir.
Uyku uzmanları, yatma saatine çok yakın yemek yemenin uykunuzu bozabileceğini ancak bazı yiyeceklerin aslında gece uykunuzu iyileştirebileceğini söylüyor. Uzmanlar, "mükemmel besinlerle" dolu tatlı bir atıştırmalığın iyi bir gece uykusu uyumanıza yardımcı olabileceğini paylaştı.
Çikolatayı gece geç saatlerde sağlıklı bir atıştırmalık olarak düşünmeyebilirsiniz, ancak uzmanlar bunun tam da rahatlamak için ihtiyacınız olan şey olabileceğini söylüyor.
Uzmanlar şöyle açıkladı: "Yatmadan en az bir saat önce ölçülü olarak bitter çikolata yemek, daha verimli bir gece uykusu sağlayabilir."
"Bitter çikolatada bulunan özelliklerin, doğrudan sakinlik ve rahatlamayla bağlantılı bir kimyasal olan serotonin üretimini teşvik ettiği biliniyor."
Ayrıca, bitter çikolata yemek, yatmadan önce stres seviyelerini azaltabilir.
İdeal uyku artırıcı atıştırmalık için uzmanlar, bitter çikolatayı muz ve badem gibi diğer uyku dostu yiyeceklerle birleştirmenizi öneriyor. Ancak fıstık ezmesi de işe yarayabilir.
Uyku uzmanları şöyle devam etti: "Gece geç saatte sağlıklı bir atıştırmalık olarak fıstık ezmesi tüketmek uyku kalitenizi artırabilir, kan şekeri seviyenizi dengeleyebilir ve kas gelişimini destekleyebilir."
"Kalp sağlığına yararlı yağlar, vitaminler, mineraller ve daha fazlası gibi önemli besinlerle dolu olan fıstık ezmesi aynı zamanda vücudunuzun uyku moduna geçmesine yardımcı olmak için uykuyu tetikleyen kimyasal triptofanı da içerir."
Badem, ceviz ve kaju fıstığı gibi diğer kuruyemişler de melatonin, magnezyum ve çinko içerdikleri için daha iyi uyumanıza yardımcı olabilir.
Yatmadan önce lezzetli bir atıştırmalık istiyorsanız dil peynirini deneyin. Dil peyniri, "gece boyunca açlığınızı ve yeme isteğinizi bastıran" yağlar ve proteinlerle doludur ve vücudunuz tarafından iyi bir gece uykusu için yavaşça sindirilir.
Aynı zamanda patlamış mısır da kendinizi iyi hissetmenizi ve iyi uyumanızı sağlayan bir kimyasal olan serotonin üretmesine yardımcı olan lif ve karbonhidrat bakımından zengindir.
Uzmanlar şu sonuca vardı: "Uykuyu teşvik eden birçok gıda gibi patlamış mısır da uyku programınızı düzenlemek için melatonin ve serotoninin kilidini açan triptofan üretiyor."
"Bir dahaki sefere bir televizyon ya da filmi izlerken vücudunuzu yatmaya hazırlamak için biraz patlamış mısır tüketmeyi denebilirsiniz."