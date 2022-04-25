Uyumadan önce mutlaka bir kaşık yiyin! Bal ve karbonatı karıştırıp yerseniz...

Sonsuz faydalarıyla bal ve karbonatı birlikte tüketmek sağlığınızı baştan sonra düzenlemeye yardımcı olacaktır. Her gün yatmadan önce balla karıştırdığınız bir kaşık karbonatı yemek kanseri önlüyor, hastalıklarla savaşıyor…
YARARLARI SAYMAKLA BİTMİYOR
Kilo vermek isteyenlerin mutlaka tüketmesi gereken bu karışım bir ay düzenli tüketildiğinde kilo vermenizi hızlandıracak ve kolayca incecik olmanıza yardımcı olacaktır. Balın içerisinde bulunan doğal şeker sayesinde kandaki şeker seviyesi düzenlenecek, insülin direncini kırmada etkin bir rol oynayacaktır.
Düzenli olarak tüketildiğinde kas ve iskelet sistemi üzerinde de olumlu etkileri olduğu belirlenmiştir. Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına da katkıda bulunan karışım, enerji seviyenizi de maksimum seviyeye ulaştıracaktır. Bu sayede gün boyu tatlı ihtiyacı hissetmediğiniz gibi sağlıksız beslenme düzeninin de önüne geçeceksiniz.
Yapılan son araştırmalar sonucunda kansere karşı etkili olabileceği konuşulan karbonatlı bal karışımı modern tıbbın karşısında alternatif olarak bir seçenek olarak geçiyor. Karbonat hücre büyümesinin önüne geçiyor ve kanserli hücrelerde oldukça işe yarar bir etki gösteriyor. Bal ise hücrelerin en yüksek düzeyde sağlıklı olarak çalışmasına katkıda bulunuyor. Vücudu hastalıklara karşı güçlü hale getiren bal, antioksidan özelliği sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor. Karbonatın kanserli hücreye etki etmesinin en büyük nedeni olan bal, karışımın mükemmel bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor.
KANSERE KARŞI MUCİZE KARIŞIM
Bu mucizevi karışım için gerekli olanlar ise şöyle;
Yapımı;
Karbonatı bir kabın içerisine alın ve arından üzerine balı ekleyin. Macun kıvamına gelene kadar 1-2 dakika boyunca karıştırın. Ardından güneş ışığında 1 dakika kadar bekletin ve tüketilmeye hazır hale gelecektir.
Kullanımı;
1 ay boyunca her gün 1 kaşık tüketmeniz önerilmektedir. Burada önemli olan ise düzenli olarak tüketilmesi. Aynı zamanda kırmızı eti azaltıp şeker ve un tüketimini sıfırına indirerek beslenmenize de özen gösterirseniz etkilerini kısa sürede göreceksiniz.
Not olarak; Hazırladığınız karışımı buzdolabında değil oda sıcaklığında saklamanız gerekiyor. Ayrıca alternatif tıp olarak bilinen tariflerin arasında bulunan karbonatla bal tarifi olumlu etkileriyle iyi bir üne sahip olsa da doktora danışılmadan tüketilmesi önerilmemektedir. Önce bir uzman görüşü almanızda büyük fayda var.
KARBONATIN FAYDALARI
BALIN FAYDALARI