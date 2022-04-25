Uyumadan önce mutlaka bir kaşık yiyin! Bal ve karbonatı karıştırıp yerseniz...

KANSERE KARŞI MUCİZE KARIŞIM

Bu mucizevi karışım için gerekli olanlar ise şöyle;

1 yemek kaşığı karbonat

3 yemek kaşığı bal

Yapımı;

Karbonatı bir kabın içerisine alın ve arından üzerine balı ekleyin. Macun kıvamına gelene kadar 1-2 dakika boyunca karıştırın. Ardından güneş ışığında 1 dakika kadar bekletin ve tüketilmeye hazır hale gelecektir.

Kullanımı;

1 ay boyunca her gün 1 kaşık tüketmeniz önerilmektedir. Burada önemli olan ise düzenli olarak tüketilmesi. Aynı zamanda kırmızı eti azaltıp şeker ve un tüketimini sıfırına indirerek beslenmenize de özen gösterirseniz etkilerini kısa sürede göreceksiniz.

Not olarak; Hazırladığınız karışımı buzdolabında değil oda sıcaklığında saklamanız gerekiyor. Ayrıca alternatif tıp olarak bilinen tariflerin arasında bulunan karbonatla bal tarifi olumlu etkileriyle iyi bir üne sahip olsa da doktora danışılmadan tüketilmesi önerilmemektedir. Önce bir uzman görüşü almanızda büyük fayda var.