Uyumakta zorluk çekenleri dakikalar içinde bebekler gibi uyutacak yöntem! Sadece telefonla…

SELFIE ÇEKMEK

Selfie çekmenin, uykuya dalarken hissedebileceğiniz rahatsızlığı sona erdirebileceğini ve ertesi gün daha pozitif olmanızı sağlayabileceğini açıklıyor.

Bu alışılmadık uyku tüyosunun uyku düzeninizi anında düzeltmenize yardımcı olacağı söylüyor. Peki nasıl yardımcı olacak? Açıklayalım… Selfie çektikten sonra uyku pozisyonunuzu net bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bu fotoğraf hani rahatsız pozisyonda olduğunuzu tespit edilmesine yardımcı olur. Yan yatıp kendisiniz selfie çektiğinizde yüzünüze ve gövdenize hayali çizgiler çizerseniz, bunlar aynı hizada olmalıdır. Eğer hizalanmıyorlarsa, yastığınız sizin için doğru boyutta olmayabilir ve bu da uyku kalitenizi etkileyebilir. Küçük bir hizalama hatası bile boynunuzdaki gerginliği artırabilir ve rahatsızlığa yol açabilir.