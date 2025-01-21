Uyumakta zorluk çekenleri dakikalar içinde bebekler gibi uyutacak yöntem! Sadece telefonla…

İyi bir gece uykusu almak, sizi ertesi güne hazırlamanın en önemli adımıdır. Ancak bu her zaman böyle olmuyor. Stres, iş ve diğer sorunlar geceleri uykuya dalmanızı zorlaştırabiliyor. Bu yüzden sabah yorgun ve halsiz uyanabilirsiniz.
Bu tüm gününüzün dengesini bozuyor ve bir kez bunu yaşadığınızda uykuya dalmak sizin için kurtulması zor bir hal alıyor.
Uyku Uzmanı Martin Seeley, uyumadan önce yapabileceğiniz ve tüm sorunlarınızı çözebilecek sıra dışı bir numara öneriyor.
SELFIE ÇEKMEK
Selfie çekmenin, uykuya dalarken hissedebileceğiniz rahatsızlığı sona erdirebileceğini ve ertesi gün daha pozitif olmanızı sağlayabileceğini açıklıyor.
Bu alışılmadık uyku tüyosunun uyku düzeninizi anında düzeltmenize yardımcı olacağı söylüyor. Peki nasıl yardımcı olacak? Açıklayalım… Selfie çektikten sonra uyku pozisyonunuzu net bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bu fotoğraf hani rahatsız pozisyonda olduğunuzu tespit edilmesine yardımcı olur. Yan yatıp kendisiniz selfie çektiğinizde yüzünüze ve gövdenize hayali çizgiler çizerseniz, bunlar aynı hizada olmalıdır. Eğer hizalanmıyorlarsa, yastığınız sizin için doğru boyutta olmayabilir ve bu da uyku kalitenizi etkileyebilir. Küçük bir hizalama hatası bile boynunuzdaki gerginliği artırabilir ve rahatsızlığa yol açabilir.
Başınız yukarı doğru eğiliyorsa, yastığınız çok büyüktür ve boynunuzun doğal olmayabilir şekilde bükülmesine neden olabilir. Başınız aşağı doğru eğiliyorsa, yastığınız çok küçüktür ve yeterli destek sağlamıyor demektir. Amaç, omurganızı gece boyunca mükemmel bir şekilde nötr ve hizalanmış bir pozisyonda tutmaktır.
ÇORAPLA UYUYABİLİRSİNİZ
Bunun yanı sıra, daha iyi uyumak için yapabileceğiniz bir diğer şaşırtıcı yöntem ise çorapla uyumaktır. Ancak çorapların doğru malzemeden yapılmış olması gerekir.
Uyurken çorap giymek, özellikle koyun yünü gibi doğal liflerden yapılmış çoraplar, vücut sıcaklığınızı düzenlemenize yardımcı olabilir. diye açıkladı Martin.
AYAKLARINIZI ISITABİLİRSİNİZ
Yapılan bir çalışmada, yatmadan önce ayaklarınızı ısıtmanın daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olabileceğini söylüyor.
Ayaklarınızı ısıtmak kan damarlarınızı genişletmenize yardımcı olur, bu da vücudunuzun sıcaklığını düşürebilir ve bu uyku için önemli bir tetikleyicidir.