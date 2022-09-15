Uyuşma, baş ağrısı... Bu belirtilere dikkat! Beyniniz alarm veriyor olabilir

Geçici inme veya tıp dilinde "geçici iskemik atak" dediğimiz bu durum, belirtiler ortadan kaybolsa dahi mutlaka araştırılmalıdır.

Bazı durumlarda beyindeki damar tıkanıklığı kısa süre içinde açılır ve beynin kan dolaşımı hızlıca normale döner. Böylece beyin dokusunda kalıcı hasar meydana gelmez. Bu durumda, hastada ortaya çıkan felç belirtileri de 24 saatten kısa sürede ortadan kaybolur.

Geçici inmede, hastada bu belirtiler hızla ortaya çıkar ve genellikle 1-2 saat içinde ortadan kaybolur. Belirtilerin ortadan kaybolması bazı hastalarda 24 saati bulabilir. İnmede ise bu belirtiler kalıcı olarak yerleşir ve hastanın iyileşmek için inme rehabilitasyonuna ihtiyacı olur.

GEÇİCİ İNME BİR UYARI OLABİLİR!

Geçici inmede oluşan beyin hasarı kalıcı değildir ve hasta kısa sürede normale döner. Ancak belirtiler ortadan kalksa dahi hasta mutlaka doktora başvurmalıdır. Geçici inmeye neden olan damar tıkanıklığı tam olarak açılmamış olabilir. Geçici inmeye neyin sebep olduğu tespit edilmeli ve olması muhtemel bir sonraki inmeler için önlem alınmalıdır.

Geçici inme geçiren kişilerin yeniden inme geçirme riski oldukça yüksektir. Bu açıdan bakıldığında geçici inme oldukça önemli bir uyarıdır ve asla ihmal edilmemelidir. Hastada kalp ritminin, tansiyonun, şekerin ve inmeye neden olabilecek diğer faktörlerin tespit edilip düzenlenmesi hayati önem taşır.