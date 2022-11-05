Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı! A vitamini "turbo sebze" şifa dağıtıyor: "Mutlaka haşlayın"

Sizin de çevrenizde mutlaka grip ve nezle olan birileri vardır. Bunlardan korunmak için çare kış sebzelerinde. C vitamini kaynağı turunçgiller, E vitamini zengini koyu yeşil yapraklı sebzeler; pazardan, taze almak koşuluyla yardımınıza yetişiyor...

SELAHATTİN DÖNMEZ Giriş Tarihi: 05.11.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 05.11.2022 09:33 PAYLAŞ ABONE OL

Doğa; her coğrafyada hem iklim değişikliğine bağlık sıcaklık düzeyine hem mevsim geçişlerindeki toprak verimliliğine göre hepimizi hastalıklardan korumak adına farklı taze sebzelerin üretilmesine izin veriyor. Mesela kış aylarında sık görülen grip, soğuk algınlığı ve nezle gibi hastalıklardan korunmak için C vitamini kaynağı bol turunçgillerin, E vitamininden zengin koyu yeşil yapraklı sebzelerin, hastalık savar antioksidan bileşiklerin yoğun olduğu kök sebzelerin bu mevsimde sofralarımıza gelmesi bence hiç de tesadüf değil. Bu açık ve net bir şekilde doğanın bizi koruduğunun da önemli bir göstergesi. Yer elması, ıspanak, karnabahar, pazı, pırasa, lahana, brokoli, havuç, pancar ve kereviz kış aylarının vazgeçilmezleri diyebilirim. Ayrıca taze sebzeler mevsime uygun tüketildiğinde bolca mineral, diyet lifi ve antioksidan kaynağı olarak sağlığımıza daha çok fayda sağladıkları için mevsimine uygun sebzeleri pazardan satın almaya önem vermeliyiz.

ÇİĞ YENEBİLENLERİ PİŞİRMEDEN TÜKETMEK FAYDALI

En sağlıklısı sebzeleri çiğ olarak tercih etmektir. Buna en güzel örnek salatalardır. Ancak sebzeleri pişirerek yeme alışkanlığımız daha yaygın olduğu için pişirme ile ilgili birkaç tavsiye vermekte isterim daha besleyici değere sahip sebze tüketmemiz açısından. Pişirirken yüksek ısıda değil orta ateşte pişirilmeli, pişirme süresi mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. Bu nedenle düdüklü tencereler sebzeleri pişirmek için idealdir. Sebzelerin yüzde 80-90 kadar su içerdiği için pişirirken çok az su kullanmaya dikkat edilmelidir.