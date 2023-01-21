Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez anlattı: Beslenmede bu hata diyabete zemin hazırlıyor!



Özellikle Türk kahvaltısı; protein, karbonhidrat, kalsiyum, diyet lifi, vitamin ve mineral açısından inanılmaz dengeli bir besin çeşitliliğine sahip bir öğün. Dünyada sağlık açısından kıyaslayacağımız bir alternatifi bile yok. Yumurta, peynir, zeytin, ekmek, domates, salatalığın bir arada yenilerek doygunluk hissini artırıp güne başlatan kahvaltı, günlük kalori alımının azaltılmasına destek olur. İçerdiği protein ve diyet lifleri sayesinde beslenme kalitesinin artmasına yardımcı olduğu, bir sonraki öğünler arasında insülin hassasiyetini geliştirerek diyabet riskini azaltabildiği, obeziteden koruduğu bilimsel araştırmalarda gösterilmiştir.



KAHVALTI VE KİLO VERMEK

Öğün sayısı açıkçası, dünyada standardı olan bir beslenme kuralı değildir. Kahvaltıyı, beslenme çeşitliliği ve gün içinde yenecek besin gruplarından yeterli alım sağlamada bir öğüne yüklenmemek adına yapabileceğimiz, enerji veren sihirli öğün olarak düşünmek gerekiyor. Güne kahvaltı ile başlamadan, aynı kaloriyi diğer öğünlere yaydığınızda da zayıflayabilirsiniz. Ancak zayıflamanın kaloriyi azaltma ile olduğu düşünüldüğünde öğün sayısını azaltarak yeme kontrolünde güçlük yaşamak yerine, eşit öğün miktarlarıyla yeme davranışı geliştirerek zayıflamaya çalışmak daha etkin bir doygunluk sağlar. Bu da zayıflamayı beraberinde getirir ve hedef kiloya kadar gelmede güçlü bir destek olarak motivasyonun devamlılığına yardımcı olur.



Öte yandan kahvaltıyı yapmayan birçok obez ya da sağlıklı kişide, öğünlerde açlığı bastırmak o kadar da kolay olmamaktadır. Birçok kişi kahvaltı yapmadığında eli ayağı boşalmakta, uykuya meyli artmakta, miskinleşmekte, enerjisi azalmakta ve en önemlisi öğle ve akşam yemeklerine yüklenme yaparak kalori alımı kontrolünde güçlük yaşamaktadır.

Daha da önemlisi güne kahvaltıyla başlayarak zayıflamak sağlık açısından da yarar sağlamaktadır. Yapılan birçok araştırma; kahvaltı yapmanın vücudun tamir yeteneğini bozan ve hastalıklara neden olan inflamasyon belirteçlerini düzenlediğini, kolesterol düzeyinde düşme ve kan şekeri kontrolü sağladığını, insülin ihtiyacını azalttığını, daha uzun tokluk hissettirdiğini göstermektedir.