Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez anlattı: Ramazan'da kabızlığın çaresi o besinde! Sahurdan iftara tok tutuyor...

Ramazanda tercih edeceğiniz tok tutan ve sindiriminizi kolaylaştıran besinler, ay boyunca sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeni sürdürmenize ve enerjinizi yüksek tutmanıza yardımcı olacak

Selahattin DÖNMEZ Giriş Tarihi: 01.04.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 10:28 PAYLAŞ ABONE OL

Ramazan ayı boyunca hem iftarda hem sahurda, dengeli beslenmenin önemi daha da artıyor. Çünkü mide problemleri, sindirim sistemindeki yavaşlama, yanlış beslenmeye bağlı yemek sonrası uyuşukluk ve uyku hali, iftara yaklaşırken şiddetli baş ağrıları doğru beslenmediğimizin de göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebeple iftar ve sahur öğünleri sağlıklı besinlerden oluşan dengeli içerikli besinlerden oluşmalı hatta vücudun tüm besin öğeleri ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde olmasına özen gösterilmelidir.

Bu öğünlerde seçilen besinlerin kaliteli ve besleyici olması, gün boyunca vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamanın yanında uzun süre tok tutması da oldukça önemli.

Bu hafta iftar ve sahur sofralarına yer açın. Zinde bir oruç süreci geçirmenize destek olacak 10 doğal besini yazdım.



1. KURU ERİK: Kuru hurma ramazan sofralarının olmazsa olmazı ancak bu ramazanda kuru hurma kadar yararlı kuru eriğe de sofralarınızda yer açmanızı öneriyorum. Kuru erik, lif, potasyum, magnezyum, demir ve A, C ve K vitaminleri gibi birçok besin maddesi içeren sağlıklı bir atıştırmalık. Taze eriğe oranla 6 kat daha fazla antioksidan içeren kuru erik, bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra vücudumuzu inflamasyona karşı koruyarak kalp hastalıklarından diyabete, kanserden dislipidemiye kadar birçok hastalığa karşı kalkan görevi görüyor diyebilirim.