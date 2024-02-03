Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez anlattı: Selüliti silgi gibi silen beslenme yöntemi! 13 adımda kesin sonuç

LDL KÖTÜ HUYLU KOLESTEROLÜNÜZÜ DÜŞÜRMEK İÇİN TAVSİYELER 1. Kardiyovasküler hastalık risk faktörlerine sahip kişiler kilolarında değişim yaşamadıkları sürece kalori kısıtlaması olmaksızın zeytinyağı ve kuruyemiş tüketirlerse inme riskleri % 30 azalır. 2. Akdeniz diyeti, yumurta ve süt tüketen vejetaryen diyeti uygulayanlara göre LDL kolesterolü daha iyi düşürür. 3. Dengeli bir Akdeniz diyetinde çoklu doymamış yağ asitlerinden ve rafine olmayan karbonhidratlardan zengin olursa LDL kolesterolü azaltır. 4. Taze sebze tüketimi arttıkça LDL kolesterol azalır. 5. Zeytinyağı, taze sebze ve taze meyve tüketimi HDL kolesterolü arttırmaktadır. 6. Ultra işlenmiş tüm besinler kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalıklar için ciddi risk faktörüdür. 7. Kahvaltı öğününü atlamak LDL kolesterolde hafif artışına neden olur. 8. Diyet lifinden zengin beslenme LDL kolesterol ve trigliseritleri azaltır. 9. İşlenmiş etler, fazla kırmızı et tüketimi ve bazı bireyler için sık ve yüksek miktarda yumurta yeme kardiyovasküler hastalıklar için risk yaratmaktadır. 10. İşlenmiş etler LDL kolesterolü yükseltmektedir. 11. Balık tüketim sıklığı arttıkça HDL artmakta LDL azalmaktadır. 12. Günde 1 su bardağı tam yağlı süt kardiyometabolik risk faktörlerini düzeltmektedir. 13. Fermente süt ürünleri LDL kolesterolü azaltırken HDL kolesterolü arttırmaktadır. 14. Omega 3 balık yağı takviyesinin kalp hastalıklarından koruyucu etkisi bulunmamaktadır. 15. Keten tohumu trigliseritleri ve LDL kolesterolü düşürmektedir. 16. D vitamini desteği kalp hastalıklar risk faktörleri üzerinde etkisi bulunmamaktadır. 17. Niyasin desteğinin kardiyovasküler hastalığa faydası bulunmamaktadır. 18. Folik asit ve E vitamini kardiyovasküler hastalıklarda koruyucu etki gösterebilmektedir.





MUTLU BAĞIRSAKLAR İÇİN DOĞAL İLAÇ, AYVA KÜRLERİ



Ayva; fruktoz içeriği daha yüksek olan mannoz ve arabinoz adlı kompleks karbonhidratı içeren glisemik indeksi düşük kış meyvelerinden biridir. Diyet lifinden pektini yoğun içerir bu sebeple bağırsak hareketlerini de artırıcı etkisi bulunur. Müsilaj yapıda olduğu için mide ve bağırsaklarda jelleşme özelliği vardır. Tok tutar. C vitamini, potasyum, fosfor ve kalsiyum mineralleri ve malik asitten zengindir. 1 orta boyu 50-60 gibi düşük kalori içerir.

Sağlık açısından en önemli etkisi sindirim sistemi problemine yarar sağlamasıdır. Sindirim güçlüğü sorununu sık yaşıyorsanız, ayvayı farklı formlarda tüketmenizi öneririm. Taze meyve olarak ayvayı dilimleyip ya da ayva kompostosu şeklinde yemek birçok kişi için sindirim sistemi hareketlerini artırır. Veya ayvayı rendeleyip tarçın ile karıştırmak bazı kişilerin sindirim sistemini çalıştırmak için daha etkilidir. Bazı bireylere ise 1 orta boy ayva, yarım elma ve bir parça taze zencefilin katı meyve sıkacağında hazırlanmış taze sıkılmış ayvalı suyu içmek fayda sağlar.

Lezzetli ve farklı bir tarif ise ayvayı küpler halde doğrayıp biraz tarçın ile harmanlayıp fırında pişirip ev yapımı yoğurda karıştırarak yemesi bağırsak çalışmasını olumlu etkiler. Son olarak ayvayı yulaf lapasında çok lezzetli bir şekilde yiyerek bağırsak hareketlerini arttırabilirsiniz. Ayvayı dilimleyip çekirdekleriyle az suda pişirin. Yulafı az süt ve tarçın ile ayrı bir tavada pişirdikten sonra pişmiş ayvayı lapaya karıştırın. Üzerine biraz bal gezdirerek yiyin. Sizde mutlu bağırsaklar için ayvayı önerdiğim şekilde beslenmenizde yer verebilirsiniz.