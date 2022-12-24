Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez anlattı: Zihni açan beslenme tüyoları!



KAHVALTI ALTIN ÖĞÜNDÜR!

Kahvaltı yapan öğrenciler; derslere daha çok ve aktif katılır, problemleri daha kolay çözer ve derse, öğrenmeye daha iyi odaklanırlar. Ayrıca kahvaltı yapan çocuklarda obezite görülme oranı daha azdır. Öğrenciler için hazırlanacak "basit ama besleyici" kahvaltı örnekleri şunlardır:

Kaşarlı veya beyaz peynirli tost, ceviz/badem ve süt/yoğurt.

Peynirli omlet, ekmek, taze meyve/meyve suyu.

Muz parçaları ve ceviz eklenmiş tahıl ürünleri ve süt/yoğurt.

Haşlanmış yumurta, domates, salatalık, yeşillikler, bir-iki tatlı kaşığı pekmez ve taze sıkılmış meyve suyu.

Sebzeli krep, ayran, meyve.

Yarım simit, peynir, maydanoz, biber, yeşillikler ve taze sıkılmış meyve suyu veya bir meyve.



ZİHİN AÇAN BESLENME PROGRAMI



KAHVALTI:

1 su bardağı süt veya evde hazırlanmış taze sıkılmış meyve suyu (tercihen meyvenin kendisi). 1 dilim peynir veya 1 yumurta, 4- 5 adet zeytin, 2-3 tatlı kaşığı reçel, bal veya pekmez (tahin eklenebilir), 2 dilim ekmek, söğüş sebze. (Mevsimine göre domates- salatalık, biber vb.)



ARA ÖĞÜN:

Meyve, ev yapımı sebzeli börek.



ÖGLEN:

2 köfte büyüklüğünde et, tavuk veya balık, 4 yemek kaşığı sebze yemeği (etlietsiz), 3 yemek kaşığı pilav veya makarna, 1 kase yoğurt veya 1 bardak ayran veya mevsim salata.



İKİNDİ:

Taze sıkılmış meyve suyu veya taze meyve, 1 dilim kek.



AKŞAM:

1 kase çorba, 4 yemek kaşığı etli sebze yemeği, 4 yemek kaşığı yoğurt veya 1 bardak ayran, 2 dilim esmer ekmek.



YATMADAN 1-2 SAAT ÖNCE:

1 bardak süt.