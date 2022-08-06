Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez uyardı: Bebeklikte yapılan bu beslenme hatası tüm hayatınızı etkiliyor!





YENİ KONSENSUS NE DİYOR?

2021 yılında Amerika ve Kanada Alerji Dernekleri, besin alerjilerinin gelişmesini önleyen stratejileri açıklayan çalışmaları dayanak alarak yeni bir konsensus yayınladılar. Buna göre, şiddetli egzaması olan bebekleri, besin alerjisi geliştirme riski en yüksek çocuklar olarak düşünmeli. Konsensusa göre bebek için olası risk faktörlerini ailelerle konuşmak ve yaygın gıda alerjenlerinin 4-6 ay civarında diyete dahil edilmesini sağlamak için bir plan oluşturmak ilk alrejiden korunma kuralı olarak karşımıza çıktığını görüyoruz bu konsensusta.

4-6 ayda yer fıstığı, 6 aydan sonra yumurta... Bizim ülkemizde sıklıkla tüketilmiyor ancak Amerika ve Kanada'da sıkça tüketilen ve besin alerjisi geliştirme ihtimali oldukça yüksek olan yer fıstığı içeren ürünleri, alerji geliştirme riskine bakılmadan tüm bebeklere 4-6 aydan itibaren düzenli olarak verilmelidir diyor kılavuz. Aynı şekilde tüm bebeklere 4 aylıktan önce olmamakla birlikte 6 ay civarında yumurta veya yumurta içeren besinler vermeye başlamak gerekiyor. Sadece pişmiş yumurta şeklinde vermeye, çiğ ve pastörize yumurta içeren ürünler vermekten kaçınılmasına dikkat etmek gerekiyor.

İnek sütü, balık, deniz ürünleriyle gecikmeden tanışmalı... İnek sütü, soya, buğday, yağlı tohumlar, susam, balık ve kabuklu deniz ürünleri gibi sıklıkla besin alerjilerine neden olabilen gıdaları, ne kadar geç yerse alerji geliştirme riski daha az olur diye düşünmemek ve bu besinleri bebeğe tanıtmak için gecikmemek gerekiyor. Gözlemsel çalışmalar, bu gıdaların tanıtımının geciktirilmesinin bebek için zararlı olabileceğini, ileriki dönemlerde bu besinlere karşı alerji riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Alerji tanısı konmadan hipoalerjenik mama verilmemeli. Ek gıdaya başladıktan sonra gıda alerjisi gelişmesini önlemeye yardımcı olmak için potansiyel olarak alerjenik gıdalar da dahil olmak üzere çeşitli besinler gerekir. Gıda alerjisini önlemek amacıyla hipoalerjenik formül mamaların bir faydasını gösteren kesin veri olmadığından doktor tarafından alerji tanısı konulmadan hipoalerjenik mama kullanılmamalıdır.