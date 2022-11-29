Uzman diyetisyen formülü verdi! İnsülin direnciyle mücadelenin yolu bu beslenme stilinde

Hepimiz dönem dönem duygusal açlık yaşadığımızı düşünürüz.Canımız sıkkınken, stres altındayken, depresif hissederken hatta bazen mutluyken kendimizi yemekle ödüllendiririz. Fakat bu ödüllendirme mekanizması bazı noktalarda aşırı noktalara ulaşabileceği gibi ardında önemli fiziksel sorunların da bir taşıyıcısı olabilir. Bu nedenle Uzman Diyetisyen Melike Çetintaş konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 29.11.2022 08:23 PAYLAŞ ABONE OL

Yemek yemek sadece fiziken aç olduğumuzda yaptığımız bir davranış değil, aynı zamanda sosyal, kültürel, duygusal olaylardan etkilenen komplike bir davranıştır. Duygusal açlık yaşayan kişiler, fiziken aç olmadıkları halde bir duygu sonucunda yeme davranışı gösterir. Bu duygu bir arkadaşınızla tartışmanız, iş yerinizde yaşadığınız stres, sevgilinizden ayrılmanız, ailede yaşanan problemler gibi birçok şey olabilir.

Genellikle duygusal açlık yaşadığımızda karbonhidratlı yiyecekler tüketiriz çünkü şekerli ve unlu gıdalar serotonin adını verdiğimiz mutluluk hormonu salgılamamızı sağlar. Tabii ki bu mutluluk yemek bittikten sonra yerini pişmanlığa bırakarak aslında baştaki depresif veya üzüntülü halden daha üzgün bir hale geçmemize neden olur.