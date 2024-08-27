Uzman isim sağlıklı yaşamın sırlarını açıkladı! Kemikleri güçlendirmek için her gün…

Tıp fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Mekin Çetin Halk Sağlığı Haftasına özel açıklamalarda bulundu! Açıklamalarında halk sağlığını tehdit eden faktörlerden, sağlıklı yaşamın sırlarından, sağlıklı bir çocuk yetiştirmek için önemli olan durumlardan bahseden Çetin hangi hastalığa nasıl önlem alabileceğimize de değindi.

HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ÖNEMLİ FAKTÖRLER

Halk sağlığında konuların önemini belirleyen temel unsurun topluma verilen zararın boyutu olduğunu vurgulayan Çetin, "Birçok halk sağlıkçı dolayısı ile en sık görülen, en çok öldüren ve yaşam kalitesini en çok düşüren hastalıkların en önemli tehlikeler olduğuna vurgu yapar. TÜİK verileri ülkemizde en sık görülen ölüm nedenlerini kalp-damar hastalıkları, kanserler ve solunum yolu hastalıkları olarak sıralamıştır. Sadece bu listeye bakılarak bile bu üç hastalığı büyük ölçüde etkileyen tütün ürünlerinin ülkemiz için başlıca sağlık sorunlarından biri olduğu söylenebilir. Y

