Uzman isim sağlıklı yaşamın sırlarını açıkladı! Kemikleri güçlendirmek için her gün…

Tıp fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Mekin Çetin Halk Sağlığı Haftasına özel açıklamalarda bulundu! Açıklamalarında halk sağlığını tehdit eden faktörlerden, sağlıklı yaşamın sırlarından, sağlıklı bir çocuk yetiştirmek için önemli olan durumlardan bahseden Çetin hangi hastalığa nasıl önlem alabileceğimize de değindi.
HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ÖNEMLİ FAKTÖRLER
Halk sağlığında konuların önemini belirleyen temel unsurun topluma verilen zararın boyutu olduğunu vurgulayan Çetin, "Birçok halk sağlıkçı dolayısı ile en sık görülen, en çok öldüren ve yaşam kalitesini en çok düşüren hastalıkların en önemli tehlikeler olduğuna vurgu yapar. TÜİK verileri ülkemizde en sık görülen ölüm nedenlerini kalp-damar hastalıkları, kanserler ve solunum yolu hastalıkları olarak sıralamıştır. Sadece bu listeye bakılarak bile bu üç hastalığı büyük ölçüde etkileyen tütün ürünlerinin ülkemiz için başlıca sağlık sorunlarından biri olduğu söylenebilir. Y
SAĞLIK ALANINDA TOPLUMDA YAYGIN OLAN YANLIŞ ANLAMALAR
Ülkemizde karşılaşılan yanlış anlamaların, tüm dünyada olduğu gibi büyük ölçüde sosyal medya üzerinden gerçekleşen kasıtlı ya da kasıtsız yanlış bilgi aktarımlarından kaynaklandığının altını çizen Çetin, "Yanlış bilgilendirmelerden kaçınılması için bilgilerimizi sadece resmi kurumlardan alma yoluna gitmek, eğer yeterli bilgiye ulaşamıyor isek aile hekimlerimizle iletişime geçmek hepimizin faydasına olacaktır" şeklinde konuştu.
GELECEKTE HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK KARŞILAŞILABİLECEK EN BÜYÜK TEHDİTLER
Ülkemizde artan obezite sorununa dikkat çeken Dr. Çetin, "Halkımızın, TÜİK verileri ile yüzde 20,2'sinin vücut ağırlığı sağlığını tehdit edecek düzeyde yüksektir (obez). Bu oran ülkemizin Avrupa ülkelerinin hepsinden daha kötü olduğunu ortaya koymaktadır.
DAHA SAĞLIKLI BİR YAŞAM SÜRMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Sağlığın geliştirilmesinin halk sağlığı konuları arasında önemli bir başlık olduğunu vurgulayan Çetin; "Halk sağlığında daima en temel olan konulara değinmenin de esas olduğunu yine tekrarlamak gerekir. Yani bireysel olarak sağlığı geliştirmek için öncelikle fiziksel aktivite ve diyet konularına değinilmelidir. Fiziksel aktivite için haftada en az 3 gün ve 30 dakika aralıksız tempolu yürüyüş, kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu etki göstermektedir.
Aynı zamanda dışarıda yapılan yürüyüş D Vitamini oluşumu için gerekli olup kemikleri güçlendirecektir. Diyet için öncelikle vücut ağırlığımız fazla ise kaloriyi azaltmaya çalışmalıyız. Bilindiği üzere vücut ağırlığının fazla olması hem kan basıncını artırır, hem şeker hastalığı riskini artırır, bunların sonucunda ve ayrıca kolesterol artışı gibi diğer nedenlerle kalp-damar hastalıklarının riskini arttırır. Bunların dışında diyette, Akdeniz tipi bol lifli gıdalar tüketmek ise hem bağırsak düzenimize faydalı olacaktır, hem de kalın bağırsak kanserine karşı korunmamıza yardımcı olacaktır.
Bunun yanında yemeklere tuz katılması davranışından vazgeçilmesi özellikle ileri yaş bireylerin kan basınçlarını kontrol altına almalarını sağlayarak inme, kalp krizi gibi hastalıklardan korunmalarına yardımcı olacaktır. Diyette bir diğer dikkat edilmesi gereken husus süt ve süt ürünleri tüketiminin artırılması olmalıdır; çünkü süt ve süt ürünleri içerdiği kalsiyum ile kemikleri güçlendirerek ileri yaşlarda kemik erimesi gibi hastalıklara karşı korunmada yardımcı olacaktır.
SAĞLIKLI ÇOCUK VE GENÇLER YETİŞTİRMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Günümüzde gençlerin de yüksek vücut ağırlığı ve hareketsizlik gibi sorunlar ile karşı karşıya kaldığını dile getiren Çetin, "Bunun temel nedenleri abur cubur olarak da bildiğimiz hazır paketli yüksek kalorili gıdalar ve fast food restoranları olarak nitelendirilen kuruluşlardır. Çözüm ise bilinçli ailelerin çocuklarını ev yemeklerine ulaşmalarını kolaylaştırmalarıdır. Bunun için yemeklerinin evden hazırlanması ve ileri yaşlarda kendileri hazırlayabilmeleri için yemek pişirilmesinin öğretilmesi etkili olacaktır.
Hareketsizlik sorunun en önemli nedenlerinden biri ise ekranlı elektronik cihazların temel eğlence kaynaklarından biri olarak yaygınlaşmasıdır. Bunun yerine de çocukların sportif hobiler edinilmesinin sağlanması etkili olacaktır. Bir de çocuklara diş fırçalama alışkanlıkları kazandırılması mutlak önem taşımaktadır ve bu fırçalama esnasında florürlü diş macunları tercih edilmelidir. Florür uygulamaları diş çürükleri ve diş kayıplarına karşı en başarılı silahımız olmasına rağmen yine belli gruplar tarafından gelir elde etme amacı ile kötülenen, yanlış bilgilerden etkilenen bir sağlık aracı olmuştur" dedi.