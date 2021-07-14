Uzman isim uyararak açıkladı: Bu hata güneş lekelerinin kalıcı olmasına yol açıyor!

GÜNEŞ LEKELERİNE NE İYİ GELİR?

Güneş lekeleri cildin yoğun ve uzun süreli ultraviyole ışınlarına maruz kalması sonrasında gelişen ciltte renk artışıdır. Cildimize renk veren melanin hücrelerinin sayıca artışı güneş lekelerine neden olur. 40 yaş üstü, açık tenli kişilerde lekeler daha sık görülür. Koyu tenli kişilerde nadirdir ve sayıca azdır. Güneş lekeleri genellikle oval, açık kahverengi renkte görülmekle birlikte bazen koyu renkli olabilir. Yüz, eller, sırt ve ön kol lekelerin en sık görüldüğü bölgelerdir.

Güneş lekelerinin tanısı dermatoloji hekimleri tarafından klinik muayene sonrasında konulur. Bazı durumlarda güneş lekelerini ciddi bir durum olan malign melanomdan ayırt etmek zor olabilir. Bu tip durumlarda dermatoloji hekimi dermatoskopik muayene ile lezyonu değerlendirir. Dermatoskopik görünümden tanıda şüphe olursa patolojik inceleme yapılır.

Güneş lekeleri renk açıcı kremler, kimyasal peeling, kriyoterapi ya da lazer ile tedavi edilir. Kriyoterapi ve lazer tedavilerinin etkinliği krem tedavisi ve peeling yöntemine göre daha fazladır. Ancak bu iki tedavi yöntemi sonrası ciltte beyaz leke, iz kalma olasılığı bulunmaktadır. Tedavi sonrası güneşten korunmak çok önemlidir.