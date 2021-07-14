Uzman isim uyararak açıkladı: Bu hata güneş lekelerinin kalıcı olmasına yol açıyor!

İşte Dermatolog Doç. Dr. Gökhan Okan'ın güneş lekelerine dair yaptığı o açıklamalar…
GÜNEŞ LEKELERİNE NE İYİ GELİR?
Güneş lekeleri cildin yoğun ve uzun süreli ultraviyole ışınlarına maruz kalması sonrasında gelişen ciltte renk artışıdır. Cildimize renk veren melanin hücrelerinin sayıca artışı güneş lekelerine neden olur. 40 yaş üstü, açık tenli kişilerde lekeler daha sık görülür. Koyu tenli kişilerde nadirdir ve sayıca azdır. Güneş lekeleri genellikle oval, açık kahverengi renkte görülmekle birlikte bazen koyu renkli olabilir. Yüz, eller, sırt ve ön kol lekelerin en sık görüldüğü bölgelerdir.
Güneş lekelerinin tanısı dermatoloji hekimleri tarafından klinik muayene sonrasında konulur. Bazı durumlarda güneş lekelerini ciddi bir durum olan malign melanomdan ayırt etmek zor olabilir. Bu tip durumlarda dermatoloji hekimi dermatoskopik muayene ile lezyonu değerlendirir. Dermatoskopik görünümden tanıda şüphe olursa patolojik inceleme yapılır.
Güneş lekeleri renk açıcı kremler, kimyasal peeling, kriyoterapi ya da lazer ile tedavi edilir. Kriyoterapi ve lazer tedavilerinin etkinliği krem tedavisi ve peeling yöntemine göre daha fazladır. Ancak bu iki tedavi yöntemi sonrası ciltte beyaz leke, iz kalma olasılığı bulunmaktadır. Tedavi sonrası güneşten korunmak çok önemlidir.
GÜNEŞ LEKELERİ KALICI MIDIR?
Güneş lekeleri cildimize renk veren melanin hücrelerinin sayıca fazlalığından kaynaklanmaktadır. Leke olan bölgelerde hücre sayısında artış bulunmaktadır. Bu yüzden tedavi edilmediği müddetçe lekeler kalıcıdır.
GÜNEŞ LEKELERİNİ GEÇİRMENİN DOĞAL YOLLARI VAR MIDIR?
Güneş lekelerinin tedavisi zor ve zaman alıcıdır. Lekenin şiddeti ve süresine göre öncelikli harici uygulanan kremler, peeling, kriyoterapi ya da lazer ile tedavi edilmelidir. Evde uygulanacak doğal yöntemler tıbbi tedavilerin yanında destek olarak kullanılabilir.
Bunlar arasında en popülerleri elma sirkesi, badem yağı, limon suyu ve Aloea vera bitkisidir. Elma sirkesinin içinde bulunan malik asidin deriyi soyucu özelliği lekenin açılmasına yardımcı olur. Limonun içeriğindeki yüksek oranda bulunan C vitamini ve antioksidanların melanin üretimini hafifletici özelliği vardır. Badem yağı yüksek oranda A ve E vitamini deposudur. Bu vitaminler melanin salgısını azaltıcı özelliğe sahiptir. Aloe vera içeriğindeki aloesin maddesinin de melanin salgısını azaltıcı özelliği bulunur. Doğal ürünler tek başına tedavi için yeterli olmayıp, tıbbi tedavilere destek amaçlı kullanılmalıdır.
GÜNEŞ LEKELERİNDEN KORUNMANIN YOLLARI NELERDİR?
Güneş lekelerinden korunmanın en etkili yolu güneşten kaçınmaktır. Leke oluşumu doğru ve düzenli güneş koruyucu kullanımı ile çözülebilir. Güneş koruyucular evde olduğumuz zaman bile her gün düzenli kullanılmalıdır. Güneşte bulunma süresi 3 saati aşıyorsa uygulama tekrar edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler olan 10.00-16.00 arasında dışarıda mümkün olduğunca bulunulmamalıdır. Dışarıda zaman geçirileceği zaman mümkün olduğunca gölgede kalınmalıdır. Günlük olarak güneş koruma faktörü en az 30 olan kremler kullanılmalıdır. Bulutlu havalarda bile güneşin radyasyonu ancak yarısı kadar azalır. Bu nedenle bulutlu havalarda da koruma yapılmalıdır. Koruyucu ve açık renkli giysiler giyilmeli, güneşten koruyucu gözlükler ve şapka takılmalıdır. Giysilerde UV koruma faktörü aranmalıdır. Solaryumun aynı güneş ışınları gibi etki ederek deride melanin salgısını arttıracağı unutulmamalı, solaryumdan kaçınılmalıdır.
NE GİBİ HATALAR GÜNEŞ LEKELERİNE YOL AÇAR?Yoğun güneşe maruz kalınmamalı, güneş koruyucu sürülmeden dışarı çıkılmamalıdır. Evde bile olunsa koruyucu sürülmesi unutulmamalıdır. Güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarıda fazla zaman geçirilmemelidir. Solaryumdan uzak durulmalıdır. Güneşten korunma alışkanlığına erken yaşlarda başlanmalı.