Uzman uyardı: O kişiler hayatı boyunca kilo problemi yaşayabilir! Dikkat edilmesi gereken...

"Birincisi, bu ailenin ortak problemi olarak kabul etmektir. İkincisi yemek miktarını kısıtlamaktır. Obezite yenilen şeylerin tüketilen kaloriden daha fazla olmasından kaynaklanır. Bir magazin programında ya da sosyal medyada belki 'şunu yerseniz zayıflar' denilir. Ama tıbbi bir metinde, herhangi bir tıbbi bilgilendirme de asla yediğiniz bir şeyden dolayı zayıflarsınız denilmez. Biri size yediğiniz 'şunu yerseniz zayıflarsınız' diyorsa bilin ki net olarak sizi kandırma peşindedir. Yemediklerimizden dolayı zayıflarız. O yüzden aldığımız miktarı kısıtlamamız veya sınırlandırmamız gerekiyor. Üçüncüsü çocuğunuzun aktivitesini arttırmak, yürümeye teşvik etmektir. Dördüncüsü bu kilonun gidişatını, dışarıdan bir göz tarafından takip ettirip kontrol ettirmektir. Beşincisi çocuğunuzun obez olmasına altta yatan psikojenik sebep oluyor olabilir. Bunu tespit edip kontrol altına almak için de uzmana başvurulmalıdır."

"6 YAŞINDA KİLOLUYSA HAYAT BOYUNCA KİLO PROBLEMİ YAŞAYABİLİR" Prof. Dr. Süleymanoğlu, "6 yaşında, özellikle kız çocukların kilosunun ne olduğu, hayat boyu kilosunu gösterme açısından önemli kriterdir. Eğer bu yaşta aşırı kiloluysa hayatı boyunca yüzde 40-60 oranında kilo problemi yaşayacağını gösterir. O nedenle mümkün olduğu kadar bu problem erken fark edilip ona göre erkenden düzeltici faaliyetlerde bulunmakta fazda var" şeklinde konuştu.