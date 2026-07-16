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Uzmandan ailelere kritik uyarı! Çocuklarda obezitenin gizli nedeni...

Uzmanlara göre çocukluk çağı obezitesinde yalnızca sağlıksız beslenme değil, çocukların ekran başında uzun süre vakit geçirmesi ve buna bağlı gelişen hareketsiz yaşam da önemli rol oynuyor. Peki çocuklarda obezite riskini artıran gizli etkenler neler? İşte uzmanından ailelere önemli uyarılar...

İHA Giriş Tarihi: 16.07.2026 11:12 PAYLAŞ ABONE OL

Çocukluk çağı obezitesinin dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini belirten Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Doğan, ailelerin yalnızca çocuklarının beslenmesine değil, günlük hareket düzeyine ve ekran kullanım alışkanlıklarına da dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.



Teknolojinin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini ancak çocukların televizyon, tablet, telefon ve bilgisayar başında geçirdiği sürenin kontrol altında tutulmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Doç. Dr. Murat Doğan, "Çocuklar ekran karşısında uzun süre vakit geçirdiğinde hem fiziksel aktiviteleri azalıyor hem de farkında olmadan daha fazla kalorili yiyecek tüketebiliyor. Harcanan enerjinin azalması ve alınan kalorinin artması zaman içinde kilo artışına neden oluyor. Bu nedenle çocuklarda kilo alımını değerlendirirken sadece beslenmeye odaklanmak yeterli değildir" dedi.