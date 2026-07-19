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Uzmandan ailelere yaz tatili uyarısı! Bu hata çocukların gelişimini olumsuz etkiliyor

Yaz tatilinde çocukların ekran başında geçirdiği sürenin artması, uzmanları harekete geçirdi. Kontrolsüz telefon, tablet ve bilgisayar kullanımının çocukların dil, sosyal ve duygusal gelişimini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeken uzmanlar, ailelerin yalnızca ekran süresine değil, izlenen içeriklere de özen göstermesi gerektiğini vurguluyor.

Giriş Tarihi: 19.07.2026 09:14 PAYLAŞ ABONE OL

Telefon, tablet ve bilgisayarlar çocukların vazgeçilmezleri arasında yer alırken, uzmanlar yaz tatilinde kontrolsüz ekran kullanımının gelişim üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği konusunda uyarıyor. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Zeynep Zorlu, çocukların ekranla baş başa bırakılmaması gerektiğini belirterek, ailelerin yaz tatilini çocukları hayata daha fazla dahil etmek için fırsata çevirebileceğini söyledi.

İLK ÜÇ YAŞTA EKRANDAN UZAK DURULMALI Yaz tatilinin yalnızca dinlenme dönemi değil, aynı zamanda çocukların gelişimi için önemli bir fırsat olduğunu belirten Dr. Zorlu, özellikle 0-3 yaş grubundaki çocukların mümkün olduğunca ekrandan uzak tutulması gerektiğini söyledi. Bu dönemin dil ve sosyal iletişim becerilerinin en hızlı geliştiği dönem olduğuna dikkat çeken Zorlu, ekran maruziyetinin bu gelişimi olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.