Uzmandan kritik uyarı: 'O belirtiler safra yolu ve pankreas hastalığının habercisi olabilir!'

Karın ağrısı, bulantı, iştahsızlık ve hazımsızlık gibi şikâyetler bazen safra yolları ve pankreas hastalıklarının belirtisi olabiliyor. Bu hastalıkların erken dönemde değerlendirilmesinin önem taşıdığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Koray Acarlı, safra yolu daralmaları, safra yolu kanserleri, pankreas kanseri ve akut pankreatit hakkında bilgi verdi.

"SAFRA YOLLARINDAKİ HER DARALMA KANSER ANLAMINA GELMİYOR"

"Safra yollarındaki daralmalar; geçirilmiş ameliyatlar, iltihabi hastalıklar, safra taşları veya tümörler nedeniyle gelişebilir. Safra akışının engellenmesi sarılık, kaşıntı, koyu renkli idrar ve açık renkli dışkı gibi belirtilere yol açabilir" diyen Prof. Dr. Koray Acarlı, daralmanın nedeninin belirlenmesi için ayrıntılı inceleme yapılması gerektiğini söyledi.

"SAFRA YOLU TAŞLARI CİDDİ ENFEKSİYONLARA NEDEN OLABİLİR"

"Safra yolundaki taşlar, safranın akışını engelleyerek enfeksiyona neden olabilir. Karın ağrısı, ateş, titreme ve sarılığın birlikte görülmesi acil değerlendirme gerektiren bir durumdur" diyen Prof. Dr. Acarlı, tedavide gecikmenin enfeksiyonun kana yayılması gibi ciddi sonuçlara yol açabileceğini vurguladı.