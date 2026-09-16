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Uzmanı açıkladı: Grip aşısı olanlar bu hataya düşmesin!

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte gripten korunmanın yolları yeniden gündeme gelirken, grip aşısıyla ilgili toplumda yıllardır dolaşan yanlış bilgiler de dikkat çekiyor. “Grip aşısı grip yapar” ya da “Aşı oldum, artık kesinlikle grip olmam” düşüncesi bunların başında geliyor. Peki grip aşısı gerçekten grip hastalığına neden oluyor mu, yüzde 100 koruma sağlıyor mu? Uzmanından grip aşısıyla ilgili merak edilenlere yanıt geldi.

Giriş Tarihi: 16.09.2026 09:41 PAYLAŞ ABONE OL

"Grip aşısı oldum, artık grip olmam" düşüncesi kadar "Grip aşısı grip yapar" inanışı da toplumda yaygın yanlış bilgiler arasında yer alıyor. Oysa grip aşısının canlı bir aşı olmadığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Saltürk, aşının özellikle risk grubundaki kişiler için önemli bir koruma sağladığını söyledi. Grip aşısının yüzde 100 koruma garantisi vermediğini ancak hastalığa yakalanma ihtimalini büyük ölçüde azalttığını ifade eden Prof. Dr. Saltürk, "Bilinenin aksine grip aşısı canlı bir aşı değil. Grip aşısı grip yapmaz, güvenle yapılabilir" diye konuştu.

65 YAŞ ÜZERİ VE KRONİK HASTALIĞI OLANLAR DİKKAT Grip enfeksiyonunun özellikle ileri yaştaki ve kronik hastalığı bulunan kişiler açısından daha önemli hale geldiğini belirten Prof. Dr. Saltürk, 65 yaş üzerindeki kişilerin yanı sıra KOAH, böbrek yetmezliği ve kalp yetmezliği gibi kronik hastalıkları bulunanlar ile bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan kişilerin risk grubunda olduğunu söyledi. Bu kişilerin gripten korunmak için aşı başta olmak üzere gerekli önlemleri almasının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Saltürk, "Özellikle risk grubunda olan kişilerin bu dönemde grip aşısını yeniden yaptırması önemli" ifadelerini kullandı.