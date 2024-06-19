Uzmanı açıkladı: Hamilelik için en uygun zaman! İlk adımınız bu olmalı...

"Hamilelik için en uygun zaman ne zaman?" sorusunu Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak'a sorduk. Prof. Dr. Kavak, "Bir kadının anne olabilmek için yalnızca bedensel olarak hazırlığı yeterli değildir. Psikolojisini, sosyal hayatını ve hatta kariyerini de bu dönem için hazırlamalıdır. O nedenle hamilelik için kendinizi hazır hissettiğiniz an en uygun zamandır" dedi.



Hamilelik doğal bir süreç olmakla beraber, anne adaylarının hamileliğe bilinçli bir şekilde hazırlanmalarının çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kavak, "Annelik yaşı günümüzde giderek daha ileri yaşlara ulaşıyor. Evet; fizyolojik olarak ideal anne olma yaşı 20 ila 35 yaş arasıdır. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor, sadece fizyolojik yaşa bakmak yeterli değildir. Annelik, yaşamınızdaki en büyük değişiklik olacaktır" dedi.







ACELE EDİLMEMELİ

Prof. Dr. Kavak, doğumun yaşamın bir mucize olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Çocuk yetiştirmek aceleye gelecek bir konu değildir. Zaman, özen ve emek ister. Eğer bunu yapabileceğinize inanıyorsanız, o zaman hamileliğe hazırsınız demektir. En sağlıklı olanı tabii ki planlı hamileliktir. Annenin ve bebeğin optimum sağlığı için planlanmış bir hamilelik hedef alınmalıdır. Hamilelik, hazırlık gerektiren bir dönemdir. Anne adayının hem bedensel hem ruhsal sağlığının en üst seviyede olması, hamilelik sürecinin kolay geçmesine yardımcı olurken, bebek sağlığı için de büyük önem taşır."