Uzmanı anlattı: "Doğal afrodizyak" hayatınızı değiştirecek! İki dakika kaynatmak yetiyor

"Ginseng, genelde kaynamış su içerisine kök halinde atıp yaklaşık bir iki dakika daha kaynattıktan sonra özütünü çıkartana kadar bekletiliyor. Bu şekilde kaynamış su içerisine katıp kullanabilirsiniz. Harici olarak biz bunu toz haline getiriyoruz. Tavsiye ettiğimiz kısım toz halinde kullanılması. Ortalama 3 yemek kaşığı bal içerisine bir çay kaşığının yarısı kadar katılıp tüketilebiliyor.

Bu ürünün yüksek oranda talebi var. Günümüzde mevsim geçişlerinde vücuttaki eksik vitamin yapılarını tamamlamak için ginseng bu konuda gayet üstün bir rol oynuyor. Genelde gelen kişiler en fazla 100 gram alıyor. Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi ginsengin de fazlası karaciğerde yağlanma yapıyor. Fazlasını tavsiye etmiyoruz. Gelen müşterilerimiz fiyat açısından baktığı zaman altınla kıyaslayabiliyor" diye konuştu.