Uzmanı anlattı: Düşük notlara karşı aileler nasıl davranmalı?

"Karne çocuğun değerlendirilmesi değil, yapılan çalışmaların sonucu gibi görülmeli. Kişisel nitelemeden, 'yapamadın, tembelsin' ifadelerinden kaçınılmalı. Öğrenciye 'karnen nasıl sence, sana yardımcı olabilir miyim' soruları sorulup süreç yönetilmeli. Karne üzerinden kişisel yorum yapılmamalı. Karne nota, geçilip geçilmeyen derse göre değil çocuğun gayretine, çabasına göre değerlendirilmeli. Öğrenciye notları düşük diye kızıp 'otur çalış' dense de masaya oturur ve başka işlerle uğraşır. Cezalandırma doğru değil. Çocuğu farklı ilgi alanlarıyla karşılaştırmak, keşfetmek gerek. Ailenin iyi dinleyici olması, evladıyla daha fazla diyalog kurması lazım. Sağlıklı ilişki çocuğa verilecek en büyük ödül. Birlikte bir yerlere gitmek de çocukların dünyasında yer eder. Ergenlik öncesi çocuklar ebeveynle, gençler akranlarıyla zaman geçirmeye yönelir. Bunlara izin verilmeli."





DIŞARIDA VAKİT GEÇİRİN!

Yaz tatilinde çocuğun gezmesi, eğlenmesi gerektiğine dikkat çeken Türkçapar, "Çocuğun sosyalleşmesi önemli. Tatilde yeteneği, merakı bulunan hobilerle ilgilenebilir. Tatil yatma, dinlenme şeklinde görülmemeli. Güne yürüyüşle merhaba desinler, spor yapsınlar, bilgisayar başında geçirilen zamanı kısıtlasınlar, arkadaşlarıyla buluşsunlar. Ders çalışıp çalışmamaları kendi haline bırakılsın. Zorunluluk haline gelen şeyin keyfi kaçar. Uyku saatleri de aşırı değiştirilmesin çünkü okul açıldığında vücut adapte olamaz" diye konuştu. Yaz tatilinde çocuğun gezmesi, eğlenmesi gerektiğine dikkat çeken Türkçapar, "Çocuğun sosyalleşmesi önemli. Tatilde yeteneği, merakı bulunan hobilerle ilgilenebilir. Tatil yatma, dinlenme şeklinde görülmemeli. Güne yürüyüşle merhaba desinler, spor yapsınlar, bilgisayar başında geçirilen zamanı kısıtlasınlar, arkadaşlarıyla buluşsunlar. Ders çalışıp çalışmamaları kendi haline bırakılsın. Zorunluluk haline gelen şeyin keyfi kaçar. Uyku saatleri de aşırı değiştirilmesin çünkü okul açıldığında vücut adapte olamaz" diye konuştu.