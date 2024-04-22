Uzmanı anlattı: Meyve tüketmek için en uygun saat!

Diyetisyen Serkan Aksoy, meyve tüketiminin sağlığımız üzerindeki olumlu faydalarını anlatırken ne zaman ve ne şekilde tüketilmesi gerektiğinden de bahsetti. Meyvelerin yıkanması konusunda da uyarılarda bulunan Aksoy, meyve tüketiminin tatlı ihtiyacını azalttığını da söyledi.

DHA Giriş Tarihi: 22.04.2024 10:39 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 10:47 PAYLAŞ ABONE OL

Diyetisyen Serkan Aksoy, meyvenin faydaları ve meyve tüketirken nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgilendirmede bulundu. Dengeli ve yeterli beslenmenin insan hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Dyt. Aksoy, "Besin gruplarından biri olan meyvelerden asla vazgeçilmemelidir. Meyvelerin içeriğindeki mikro besin öğeleri olarak bilinen vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemimiz güçlenir. Güçlü antioksidan kaynağı olan meyveleri gün içerisinde almak hücrelerin yenilenmesine, yaşlanmanın yavaşlanmasına ve ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek hipertansiyon, diyabet, kalp damar hastalıklarına yakalanmanın önüne geçilmesine ve kolesterolün düşürülmesine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

TATLI İHTİYACINI AZALTIYOR Meyvenin faydalarından bahseden Dyt. Aksoy, "Meyveler yüksek oran lif ve su içeriği ile bağırsakların çalışmasına da destek olurlar. Posa (lif), potasyum ve C vitamini içeriği açısından zengin olan meyveler bizleri hastalıklara karşı korurlar. Posa içeriği yüksek meyvelerde kabızlığın önüne geçilirken; kan biyokimyasında (tahlillerde) düşük potasyum değerinde oluşabilecek böbrek taşının önüne geçilmesi ve bağırsaklarda oluşan tıkanmaların azalması sağlanacaktır. Potasyum kan biyokimyanızda (tahlillerde) fazla ise bu durumda potasyumdan zengin meyveler (kavun, kayısı, kuru meyveler, avokado) azaltılabilir. Bunlara karar verirken mutlaka bir hekim ve diyetisyen desteği alınması çok önemlidir. Öğün öncesi ve aralarında tüketilen meyvelerin en önemli faydalarından biri de ortaya çıkabilecek tatlı ihtiyacını minimize etmeleridir" şeklinde konuştu.