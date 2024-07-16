Uzmanı anlattı: Unutkanlığa karşı en etkili çözüm! Hafızayı çelik gibi yapıyor...

Günlük hayatın getirdiği yoğun stres, zihinsel ve fiziksel yorgunluğun unutkanlığın artmasında etkili olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Gülten Özdemir, "Eskiden yaşlılık hastalığı olarak bilinen unutkanlık, günümüzde gençlerde hatta çocuklarda bile görülebiliyor. Unutkanlık, adeta bir modern zaman salgını gibi her yaştan insanı etkiliyor. Ancak günlük hayatta uygulayabileceğimiz bazı formüllerle hem daha az unutkan olabilir hem de beynimizi genç tutabiliriz" diyerek unutkanlığa karşı alınabilecek önlemleri sıraladı.

Günlük yaşamında unutkanlıktan şikayetçi olan kişiler en çok isimleri, telefon numaralarını, randevularını, yapılacak işleri, alışveriş listelerini unuttuklarından ve sakladıkları eşyaları bulamamaktan yakınıyor. Yaşlanmayla birlikte beyin hücrelerinde kayıplar gözlendiğini ve bunun fizyolojik bir süreç olduğunu belirten Uzm. Dr. Gülten Özdemir, yaşadığımız çağda unutkanlık sorununun gençleri de etkilediğine dikkat çekti. Özdemir, "Unutkanlık, son zamanlarda hemen her yaş grubunda görülen ortak bir sorun haline geldi. Günlük hayatın getirdiği yoğun stres, zihinsel ve fiziksel yorgunluk unutkanlıkların artmasına neden olan başlıca etkenler arasında. Unutkanlığın mutlaka ciddiye alınması ve hekime danışılması gerekir. Unutkanlıklar kişinin ve çevresindekilerin günlük hayatını olumsuz etkilemeye başladığında, bir sorun var demektir. Özellikle yaşlılarda unutkanlık doğal bir sonuç olarak görülmemeli ve tüm unutkanlıklar mutlaka değerlendirilmeli. Unutkanlığın hastalık boyutunda olup olmadığına, gerekli testleri yaparak bir uzman hekim karar vermeli" diye konuştu.

YAŞA GÖRE NEDENLERİ DEĞİŞEBİLİR

Uzm. Dr. Gülten Özdemir, unutkanlığın nedenlerinin yaş gruplarına göre farklılık gösterdiğini şu sözlerle aktardı:

"Genç yaş grubunda daha çok konsantrasyon eksikliği, iş yükü, psikolojik ve fiziksel stres etken olabiliyor. Bunların dışında kansızlık, bazı vitamin eksiklikleri (B12, tiroit gibi), bazı hormonal düzensizlikler unutkanlığa yol açabiliyor. İleri yaşlarda ise daha çok beyin hücrelerinin harabiyeti ile seyreden hastalıklar, beyin damar hastalıkları, vitamin eksiklikleri ve hormonal yetersizlikler unutkanlığa neden olabiliyor."

Her türlü unutkanlığın 'Demans' ya da 'Alzheimer' gibi ciddi hastalık riskine karşı araştırılması gerektiği uyarısında bulunan Uzm. Dr. Özdemir, "Aynı zamanda hafızayı güçlendirmek için bazı basit ama etkili önlemler alınabilir. Günlük hayatta uygulayabileceğimiz bazı formüllerle hem hafızamızı güçlendirebilir hem de beynimizi genç tutabiliriz."