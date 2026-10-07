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Uzmanı bitki çaylarının bilinmeyen riskini açıkladı! “En masumu bile toksik etki yaratabilir”

Havaların soğumasıyla birlikte grip, nezle ve boğaz enfeksiyonları yeniden sık görülmeye başlarken, birçok kişi rahatlamak için bitki çaylarına yöneliyor. Ancak uzmanlar, doğal olduğu düşünülen bu içeceklerin de bilinçsiz ve aşırı tüketildiğinde istenmeyen etkilere yol açabileceği konusunda uyarıyor.

DHA Giriş Tarihi: 07.10.2026 12:53 PAYLAŞ ABONE OL

Havaların soğumasıyla birlikte grip ve nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tuna Demirdal, bitki çaylarının bazı durumlarda boğaz enfeksiyonunda rahatlama sağlayabildiğini ancak, özellikle fazla ve uzun süreli tüketimin vücutta toksik etkilere yol açabileceğini söyledi. Prof. Dr. Demirdal, "Sonbahar gibi mevsim geçişlerinde üst solunum yolu enfeksiyonlarında bir artış olmasının en büyük sebebi vücut sıcaklıklarına adapte olmadaki problemlerimiz ve hasta olan insanların kapalı ortamda daha fazla bulunmasıdır. Bizim de hasta kişilerle iş yerinde, okulda, toplu taşımada karşı karşıya kalmamız bu hastalıklara maruz kalmamıza neden olabilir" ifadelerini kullandı.

'KARŞI MASKE TAKILMASINI ÖNERİRİM' Hasta olan yetişkinlerin iş yerlerinde diğer arkadaşlarına sekresyonları bulaştırmamak için koruyucu olarak maske takmalarını öneren Prof. Dr. Demirdal, "Toplu taşımalarda hastalanma riskine karşı maske takılmasını öneririm. Çocuklar okullarda biraz daha iç içe yaşadıkları için bu ne yazık ki korunma yolu biraz daha zor. Öğretmenlerin bu konuda duyarlı olarak kreşlerde, ilkokullarda özellikle hasta olan çocukların birkaç gün evde dinlenmesi hem o çocukların daha kolay iyileşmesini sağlayacaktır hem de diğer çocukların hastalanmasını engelleyecektir" dedi.

'C VİTAMİNİ BARINDIRAN TURUNÇGİLLER VİRAL ENFEKSİYONLAR DA İYİLEŞME SÜRESİNİ KISALTIYOR' Bilimsel olarak C vitamini barındıran portakal, limon gibi turunçgillerin özellikle viral enfeksiyonlarda iyileşme süresini kısalttığına dair çalışmaların olduğunu belirten Prof. Dr. Demirdal, "Bitki çaylarının bazıları boğaz enfeksiyonunda ödemi azaltarak kişiyi rahatlatabiliyor ya da nefes açıcı etkisi olabiliyor. Ancak yine de bitki çaylarını çok uzun süre kullanmamak lazım. Çünkü en masumlarının bile vücudumuza toksik etkileri olabiliyor. Günde 5-6 bardak içenlerin olduğunu duyuyoruz. Bunların zararlı etkileri olabilir. Onun için bu konuda net bir şey söylemek zor. Dozunu kaçırmamak lazım. Viral enfeksiyonlar genelde 4-5 günde kendiliğinden geçer. İlave bir şey almaya gerek yok. Ağrı kesici ile baş ya da eklem ağrıları hafifletilebilir. Ancak 4-5 gün içinde iyileşmeyen durumlarda doktora başvurulmalıdır. Çünkü o zaman ikincil bakteri enfeksiyonu dediğimiz, antibiyotiklere de ihtiyacı olan başka enfeksiyonlar ortaya çıkabilir" diye konuştu.