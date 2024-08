Uzmanı “görünmez katil” ile ilgili uyardı! Meğer her birimiz maruz kalıyormuşuz: Ömrü 5 yıl kısaltıyor...

GÖRÜNMEZ KATİL HER YIL 7,5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİNİN ÖLÜMÜNE YOL AÇIYOR

Şevket Özkaya Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, dünya nüfusunun yüzde 99'u, kılavuz sınırları aşan kirli havayı soluduğunu da söyleyerek, "Bu durum her yıl 7,5 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açıyor. Hava kirliliği, solunumsal, kardiyovasküler, nörolojik ve endokrinolojik hastalıkların patogenezinde rol oynayan küresel bir tehdit olarak tanımlanıyor. WHO, yıllık PM2.5 konsantrasyonundaki 10 g/metreküplük bir artışın, yetişkinler arasındaki genel ölüm oranını yüzde 6 artırdığını bildiriyor" şeklinde konuştu.