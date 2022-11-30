Uzmanı paylaştı! İşte burun tıkanıklığını 10 saniyede açan yöntem

Soğuk algınlığı ve Covid gibi birçok mevsimsel hastalık, günlük hayatınızı sürdürmenizi zorlaştıran burun tıkanıklığı gibi rahatsız edici semptomlar getirebilir. Burun spreyi veya tablet şeklinde dekonjestan satın almak da dahil olmak üzere, burnunuzun tıkanıklığını gidermeye yardımcı olabileceğiniz birçok yol bulunuyor. Fakat burun tıkanıklıklarını açmanın bambaşka yolları da bulunuyor.

"VİDEO SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ"

Sağlık uzmanı Bella, adım adım nefes alma tekniği kullanarak burnunuzdaki tıkanıklığı açmanıza yardımcı olabilecek bir numara paylaştı. TikTok'ta daha kolay nefes almanıza yardımcı olmak için tam olarak ne yapmanız gerektiğini gösteren bir video yayınladı. Videoda ne kadar süre nefes alacağınızı ve ne kadar tutacağınızı anlatan bir animasyon görebilirsiniz.

İlk olarak Bella, burnunuzdan hiç nefes alamıyorsanız, kalınlaşmış mukusu gevşetmeye, soğuk algınlığı ve grip semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilecek bir neti kabı kullanmanızı öneriyor. Bella, sinüsleri durulamak için temelde ılık tuzlu su kullanabileceğinizi belirtiyor.