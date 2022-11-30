Uzmanı paylaştı! İşte burun tıkanıklığını 10 saniyede açan yöntem

Soğuk algınlığı ve Covid gibi birçok mevsimsel hastalık, günlük hayatınızı sürdürmenizi zorlaştıran burun tıkanıklığı gibi rahatsız edici semptomlar getirebilir. Burun spreyi veya tablet şeklinde dekonjestan satın almak da dahil olmak üzere, burnunuzun tıkanıklığını gidermeye yardımcı olabileceğiniz birçok yol bulunuyor. Fakat burun tıkanıklıklarını açmanın bambaşka yolları da bulunuyor.
"VİDEO SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ"
Sağlık uzmanı Bella, adım adım nefes alma tekniği kullanarak burnunuzdaki tıkanıklığı açmanıza yardımcı olabilecek bir numara paylaştı. TikTok'ta daha kolay nefes almanıza yardımcı olmak için tam olarak ne yapmanız gerektiğini gösteren bir video yayınladı. Videoda ne kadar süre nefes alacağınızı ve ne kadar tutacağınızı anlatan bir animasyon görebilirsiniz.
İlk olarak Bella, burnunuzdan hiç nefes alamıyorsanız, kalınlaşmış mukusu gevşetmeye, soğuk algınlığı ve grip semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilecek bir neti kabı kullanmanızı öneriyor. Bella, sinüsleri durulamak için temelde ılık tuzlu su kullanabileceğinizi belirtiyor.
"NEFES TUTMA EGZERSİZLERİNİ DENEMEMESİ GEREKENLER..."
TikToker ayrıca hamile olanların veya ciddi bir sağlık sorunu olanların burun tıkanıklığını açmak için nefes tutma egzersizlerini denememesi gerektiği konusunda da uyarıda bulunuyor.
@breathewithbella Replying to @Kate Williams #greenscreenvideo ♬ Sunroof - Nicky Youre & dazy
İlk adım dik otur, ikincisi ağzını kapalı tut, sonra nefes al, nefes ver, burnunu sıkıştır ve sonra bırak ve tekrarla. Bella ağzı kapalı tuttmayı, sonra bu nefes alma egzersizini yaklaşık 10 saniye takip etmenizi öneriyor.
Videoda, tam olarak ne kadar süreyle nefes alıp vermeniz gerektiğini ayrıntılarıyla anlatıyor. Bunu "hafif bir duraklama" ile birkaç kez yapıyor olmalısınız.
"ALDIĞINIZ NEFESE DİKKAT!"
Bella bunu nefesimizi biraz düzenlemeye yardımcı olmak için yapılması gerektiğini belirtiyor. Güzel, yumuşak, nazik nefesler olmasına ve olabildiğince yavaş ve nazik olmaya özen gösterin. Sonra burnunuzu sıkıştırmanız ve başınızı ileri geri sallarken 10 saniye tutmanız gerekiyor.
Bella, sinüslerinizi temizlemek için geceleri uyumadan önce nefes alma hilesini kullanmanızı önerir. Kullanılabileceği diğer zamanlardan bahseden Bella, gecenin bir yarısı burun tıkanıklığı nedeniyle uyandığında onu nasıl kullandığını açıklıyor. Hasta olduğunuzda veya alerjiniz olduğunda kullanabileceğiniz gibi tekrarlı olarak da kullanabilirsiniz. Gün içerisinde dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz.
Tekniğin neden işe yaradığını açıklayan Bella, burnunuzu sıkıştırmanın "burun boşluğunuzda nitrik oksit adı verilen bir gaz oluşturduğunu" ve bunun "solunum sistemimize kan akışını artırarak daha kolay nefes alabilmemizi sağladığını" ve ayrıca "vücudun etrafındaki kan akışını artırdığını" açıklıyor.
Bella, nitrik oksidin anti mikrobiyal, antibakteriyel ve anti viral olduğunu açıklamaya devam etti. Yorumlardaki insanlar yöntemi denedi ve test etti. Birçok insandan gelen "gerçekten işe yarıyor" tepkisi ise sosyal medyada oldukça ilgi çekti.