Uzmanı uyardı: Bu takviyelerin bilinçsiz kullanımı organ hasarına yol açabilir!

Uzman Diyetisyen Ecenur Özkul Erdoğan, sağlıklı yaşam için vücudumuzun besin ihtiyaçlarını karşılamada takviyelerden önce besinlere öncelik verilmesinin daha önemli olduğunu söyledi. Sağlıklı beslenmenin vücudu güçlendirmenin ve hastalıklara karşı direnci artırmanın en etkili yolu olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Hiçbir takviyenin sağlıklı beslenmenin yerini tutmayacağı unutulmamalıdır. Besin takviyeleri, belirli durumlar için ihtiyaç olarak görülse de genel olarak sağlıklı bireyler için uzmanlar tarafından kişisel olarak önerilmediği sürece gerekli değildir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için besin takviyeleri kullanmak yerine, çeşitli ve dengeli bir beslenme düzeni oluşturarak vücudu doğal yollarla desteklemek daha sağlıklı bir seçenektir" dedi.

Besinlerin sadece vitamin ve mineralleri değil, aynı zamanda antioksidanlar gibi diğer sağlıklı bileşenleri içerdiğini belirten Diyetisyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Besin takviyeleri genellikle yüksek konsantrasyonlarda vitamin ve mineralleri içerdiğinden, belirli durumlarda eksiklikleri besinlerden çok daha hızlı düzeltebilir. Ancak takviye ilaçlar hızlı bir çözüm sunsa da bütünsel faydaları besinler gibi sağlayamaz. Besinler, vitaminleri ve mineralleri vücuda daha etkili bir şekilde aktarır çünkü doğal gıdalardaki besin öğeleri, vücudun bu maddeleri tanıması ve emmesi için gerekli diğer bileşenleri içerir. Ancak besin takviyeleri de belirli durumlarda yararlı olabilir. Her iki yöntemin avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Özellikle vegan, vejetaryen diyet uygulayanlar, hamile kadınlar, 50 yaş üzerindeki yetişkinler ve sindirim sorunları yaşayanlar mutlaka doktor gözetiminde takviye kullanmalıdır."

ZEHİRLENME VE ORGAN HASARINA NEDEN OLABİLİR

Belirli durumlar veya yaşlılık nedeniyle besinlerin düzgün bir şekilde sindirilememesi durumunda takviye kullanımının yardımcı olabileceğini hatırlatan Diyetisyen Ecenur Özkul Erdoğan, ancak aşırı miktarda alınan vitamin veya minerallerin verebileceği zararlara dikkat çekti:

"Vitamin ve mineral dengesinin önemi unutulmamalı, aşırı alınan bu takviyelerin zararlı etkilere yol açabileceği bilinmelidir. Aşırı alım, zehirlenmelere ve organ hasarlarına neden olabilir. Örneğin; A vitamini, D vitamini, demir ve çinko gibi maddeler sağlık sorunları ve ilaç etkileşimleri göz önüne alındığında, ilaçların etkinliğini azaltabilir veya artırabilir. Özellikle yaşlı bireylerin vitamin takviyeleri konusunda bir hekime danışması önemlidir. Ayrıca, besin takviyelerinin kullanılması, gerçek gıdalardan alınması gereken besinleri ihmal riskini taşır."