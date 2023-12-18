Uzmanı uyardı: Duruş bozukluğuna dikkat! O hastalıkta ileri düzeyde ani ölüm riski yüksek...

Cerrahi tedavi, ilerleyen durumlarda ve eğrilik derecesi belirli bir seviyenin üzerindeyse tercih edilebilir. Yani omurga eğriliğini düzeltmeye yönelik özel egzersizler ile birlikte stabilizasyon ve mobilizasyon egzersizleri ile birlikte etkili korse kullanımı ile kontrol altına alınamayan skolyoz vakalarında cerrahi yöntem tercih edilir.



Cerrahi öncesi ve sonrası dikkatli bir izleme süreci çok önemlidir. Bu bilgiler, skolyozun tanısı, tedavisi ve olabilecek komplikasyonları hakkında genel bir anlayış sağlar. Ancak, her hasta özel olarak değerlendirilmeli ve tedavi planı bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanmalıdır. Bu nedenle skolyoz tedavisinde konusunda uzman hekimler ve deneyimli sağlık merkezleri tercih edilmelidir" ifadelerine yer verdi.