Uzmanı uyardı: Kahvaltıda asla tüketmeyin! Kolesterolün fırlamasına neden oluyor…

Daha da kötüsü, yüksek kolesterolü olan birçok kişi, bu sorunlar ortaya çıkana kadar kolesterol düzeylerinin çok yüksek olduğunu bile bilmiyor. Sağlıklı beslenme seçimleri bu riski dengeleyebileceğinden eczacı bunun yerine farklı bir kahvaltının denenmesini önerdi.



Kanani, kalp sağlığına faydalı bazı malzemelerle sade beyaz yoğurt tüketmeyi tavsiye etti. Şöyle konuştu: " Böğürtlen ve çilek gibi meyveler özellikle iyidir çünkü vücudunuzdaki kan kolesterol düzeyini düşürmeye yardımcı olurlar. Tatlıya düşkünseniz, az miktarda bal da ekleyebilirsiniz; bu da faydalı olabilir ve kolesterol düzeylerini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Badem, ceviz gibi tuzsuz kuruyemişleri de ekleyebilirsiniz. Bunlar iyi bir doymamış yağ kaynağıdır ve doymuş yağ oranı da düşüktür."