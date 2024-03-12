Uzmanı uyardı: Kahvaltıda asla tüketmeyin! Kolesterolün fırlamasına neden oluyor…

Bir eczacı, genellikle sabahları ilk iş olarak tüketilen bir gıda maddesinden "kaçınılması gerektiği" konusunda uyardı. Neyse ki bunun yerine kalp açısından sağlıklı bir alternatif de önerdi.
Eczacı Abbas Kanani, şunları söyledi: "Kolesterolü yüksek olan kişiler hamur işlerinden kaçınmalıdır. Tereyağı ve sıvı yağlar gibi doymuş yağlar yüksek olma eğilimindedirler, ilave şeker içerirler ve genellikle besin değerleri düşüktür." Tereyağlı kahvaltı yiyeceklerinde bulunan doymuş yağlar, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterol olarak da bilinen "kötü" kolesterolünüzü yükseltir.
Kanınızda çok fazla kolesterol bulunması, atardamarlarınızda yağlı maddenin birikmesine neden olarak damarların tıkanmasına neden olabilir. Bu, kalp hastalığı ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarına yakalanma riskinizi artırır.
Daha da kötüsü, yüksek kolesterolü olan birçok kişi, bu sorunlar ortaya çıkana kadar kolesterol düzeylerinin çok yüksek olduğunu bile bilmiyor. Sağlıklı beslenme seçimleri bu riski dengeleyebileceğinden eczacı bunun yerine farklı bir kahvaltının denenmesini önerdi.
Kanani, kalp sağlığına faydalı bazı malzemelerle sade beyaz yoğurt tüketmeyi tavsiye etti. Şöyle konuştu: " Böğürtlen ve çilek gibi meyveler özellikle iyidir çünkü vücudunuzdaki kan kolesterol düzeyini düşürmeye yardımcı olurlar. Tatlıya düşkünseniz, az miktarda bal da ekleyebilirsiniz; bu da faydalı olabilir ve kolesterol düzeylerini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Badem, ceviz gibi tuzsuz kuruyemişleri de ekleyebilirsiniz. Bunlar iyi bir doymamış yağ kaynağıdır ve doymuş yağ oranı da düşüktür."
Dr. Sunni Patel de aşağıdaki gıdaların da kolesterol için iyi seçenekler olduğunu belirtiyor:
1.Yulaf ( popüler kahvaltı temel maddesinin ana maddesi, "kötü" kolesterol seviyenizi düşürmenize yardımcı olabilecek çözünür lif içerir)
2.Tam tahıllı ekmek (bu alternatif lif alımınızı artırabilir ve ardından kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir)
3.Avokado (kan lipit profillerini iyileştirebilen ve kötü kolesterol seviyelerini azaltabilen iyi bir tekli doymamış yağ kaynağı, özellikle oleik asit)
4.Yumurta (yumurta kolesterol içermesine rağmen aynı zamanda sağlıklı yağlar, protein ve B12 vitamini, D vitamini, riboflavin, kolin ve selenyum gibi diğer besin maddelerinin de iyi bir kaynağıdır, bu da onları kalp sağlığına faydalı kılar).